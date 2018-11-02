Новогодние елки начали устанавливать в Минске

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минскреклама" установит в Минске 28 новогодних елей, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

На некоторых районных праздничных площадках, в частности возле Минского государственного Дворца детей и молодежи, у кинотеатра "Салют", на ул. Руссиянова, около городского дворца культуры и в парке Горького, уже появились зеленые каркасы.

Как обычно, новогодние елки установят и предприятия, организации, магазины. В середине декабря зеленые красавицы должны засверкать убранством.

К монтажу главной елки Беларуси традиционно приступают в конце ноября. В этом году она изменит наряд, в иллюминации будут использоваться пиксельные технологии. Кроме того, новые световые украшения минчане смогут увидеть на площади Якуба Коласа, ул. Кабушкина, Притыцкого, на проспектах Партизанском и Победителей, в районе Немиги.-0-