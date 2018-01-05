Новогодние подарки от Президента переданы в четыре детских учреждения Брестской области

5 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Новогодние подарки от Президента в рамках республиканской благотворительной акции "Наши дети" переданы сегодня в четыре детских учреждения Брестской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Первыми принимали поздравления маленькие пациенты детской областной больницы. В настоящее время в этом учреждении лечение проходят 290 ребят. Именно такое количество подарков в виде мягкой игрушки со сладостями было сюда доставлено. Почетную миссию выполнили Дед Мороз со Снегурочкой и заместитель председателя Брестского облисполкома Олег Величко. Они вручили новогодние наборы лично каждому адресату, посетив больничные палаты, пожелав мальчикам и девочкам скорейшего выздоровления.

Во время акции "Наши дети"

"У нас проходят лечение дети разного возраста с различной патологией - кардиологической, нефрологической, гематологической. Есть в том числе пациенты, страдающие длительными хроническими заболеваниями. Некоторые находятся здесь по несколько месяцев, регулярно приезжают на лечение, реабилитацию, получают гормональную терапию. Поэтому сегодняшняя акция, безусловно, принесет им много радости, добра, поможет нам в их лечении", - отметила главный врач больницы Людмила Игнатчик.

Новогодние подарки от Президента сегодня также получат 179 воспитанников Молотковичской вспомогательной школы-интерната в Пинском районе и 114 учащихся Кобринской специальной общеобразовательной школы-интерната. Для воспитанников Пинского специализированного дома ребенка доставлено 40 развивающих игр.

За время проведения новогодней акции "Наши дети" в Брестской области состоялось более 1800 праздничных представлений, в которых приняли участие более 200 тыс. детей. Во всех городах и районах региона проходят благотворительные новогодние праздники для детей-сирот, детей-инвалидов, особенных детей, детей из малообеспеченных и многодетных семей, одаренных детей, победителей олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований, лидеров детского движения. Только из областного бюджета на приобретение новогодних подарков для ребят направлено около Br38 тыс.-0-

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Фото областной газеты "Заря"