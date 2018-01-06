Новогодние подарки от Президента получили дети из гомельской школы для учащихся с нарушением слуха

6 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новогодние подарки от Президента во время республиканской благотворительной акции "Наши дети" вручены ребятам из специальной общеобразовательной школы №70 Гомеля для учащихся с нарушением слуха, передает корреспондент БЕЛТА.

Почетную миссию выполнил заместитель председателя Гомельского горисполкома Виталий Атаманчук. Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и героями из известных мультфильмов он вручил детям игрушки, развивающие, настольные игры и пожелал школьникам и педагогам здоровья, благополучия, добра, удачи и праздничного настроения. Присутствующих пригласили в новогоднее путешествие "На поиски Деда Мороза" с хороводом и жестовыми песнями.

Общаясь с журналистами, Виталий Атаманчук отметил, что в новогодние и рождественские дни благотворительная акция "Наши дети" дарит ребятам любовь, заботу, радость, веру в сказку и чудеса.

Специальная общеобразовательная школа №70 Гомеля для учащихся с нарушением слуха ведет свою историю с 1996 года. В настоящее время здесь получают образование 82 ученика: ребята с нарушением слуха, слабослышащие, неслышащие. Обучение ведется с использованием звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, технических средств, обеспечивающих передачу учебного материала и другой информации на зрительной основе, и т.д. Более 90% учащихся школы посещают спортивные секции, есть достижения в различных соревнованиях, творческих конкурсах, общественных проектах.

Сегодня в регионе поздравления детей с вручением подарков от Президента организованы и для воспитанников Городецкой и Улуковской вспомогательных школ-интернатов. А накануне праздничные мероприятия прошли в Гомельской областной детской клинической больнице и областном доме ребенка. Подарки от Президента ребятам вручили представители депутатского корпуса.

В Беларуси продолжается благотворительная акция "Наши дети". Руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские больницы, оказывают помощь в решении существующих проблем, вручают подарки. Главная задача благотворительного марафона - дать почувствовать всем детям и прежде всего тем, кто нуждается в особом внимании общества, радость новогодних и рождественских праздников. Акция проходит под патронатом Президента Беларуси. Она стартовала 11 декабря и продлится по 10 января.-0-

Фото Сергея Холодилина.