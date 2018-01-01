1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогодняя ночь для минских медиков прошла в штатном режиме, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.
"Новогодняя ночь прошла в достаточно обычном режиме для Больницы скорой медицинской помощи", - сказала Юлия Бородун.
Если за сутки с 30 по 31 декабря в больницу обратились 218 пациентов, то за сутки с 31 декабря на 1 января - 231 пациент.
Среди обратившихся в БСМП в последние сутки три пациента были с травмами после неправильного использования петард. Все они получили помощь амбулаторно и были отпущены домой.-0-
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