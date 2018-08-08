Новую школу откроют в минском микрорайоне Брилевичи к 1 сентября

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая школа на 1020 мест с бассейном откроется в минском микрорайоне Брилевичи к 1 сентября, сообщил сегодня журналистам председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко, передает корреспондент БЕЛТА.

Строители уже сдали объект в эксплуатацию. Также до конца года в Брилевичах введут детский сад, еще два детских дошкольных учреждения строятся в микрорайонах Лошица-6 и Сухарево, школа - во Фрунзенском районе.

"Последние два-три года в городе ежегодно открываем 2-3 школы и 5-7 детских садов. Также реализуются инвестиционные проекты в сфере здравоохранения, в частности, в текущем году построен терапевтический корпус 4-й больницы, проектируется Центр трансплантологии на территории 9-й больницы. Продолжаются работы в 10-й, 6-й, 4-й, 5-й, детской инфекционной больницах. До конца года планируем завершить строительство хосписа", - отметил Дмитрий Гуриненко.

В числе значимых проектов - возведение и проектирование пожарных депо, развитие улично-дорожной сети, оборудование развязок в районе пр. Дзержинского и 1-го транспортного кольца, а также по ул. Жуковского - Аэродромная и др.

Всего в инвестиционную программу текущего года включены более 400 объектов, три четверти из них находятся в стадии строительства, остальные - в стадии проектирования.-0-