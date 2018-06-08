Новые микрорайоны построят вдоль пр.Дзержинского в Минске

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые микрорайоны планируется построить вдоль пр.Дзержинского в Минске. Это предусмотрено проектом детального планирования территории в границах ул.Железнодорожной - ул.Прямой - ул.Грушевской - ул.Пермской - ул.Гурского - 1-го пер.Талаша - пер.Окрестина - ул.Прилукской - ул.Р.Люксембург - пр.Дзержинского - пр.Жукова. Документ прошел общественное обсуждение, сообщает БЕЛТА со ссылкой на администрацию Московского района.

Презентация материалов состоялась 3 мая. Итоги общественного обсуждения подведены в конце мая, проект рекомендован к утверждению. В администрацию поступило шесть обращений от физических и юридических лиц по заявительному принципу, а также восемь электронных обращений, в книгу замечаний и предложений внесено 19 замечаний. Вопросы касались сноса домов, развития велодвижения.

Проект детального планирования предполагает вынос производственных объектов, снос низкоплотной индивидуальной жилой застройки, трансформацию части территории общественного назначения. Новая застройка включает комплексы переменной этажности (9-23 этажа) общей площадью жилищного фонда 614 тыс. кв.м. Также в районе планируется построить три новые школы, четыре детских сада, поликлинику, многофункциональные общественные комплексы. Предусмотрена реконструкция объектов социальной инфраструктуры.

Кроме того, запланированы многоуровневые гаражи-стоянки, объекты бытового и торгового обслуживания населения. Разработаны 11 градостроительных паспортов на инвестиционные участки.

Территория будет осваиваться в несколько этапов - до 2022 года и 2030 года. На первом этапе предусматривается снос усадебной застройки площадью 32,7 тыс. кв.м, малоэтажного многоквартирного жилфонда площадью 2 тыс. кв.м, строительство 442,2 тыс. кв.м жилья, а также объектов общественно-торгового назначения, двух учреждений дошкольного образования и школы, паркингов и многоуровневого гаража-стоянки, реконструкция детсада №80 и средней школы №83.

Общая площадь проектируемой территории 190 га и условно разделена на четыре микрорайона.-0-