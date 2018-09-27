Новые спортивные площадки оборудуют во дворах Минска

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Условия для занятий спортом и физкультурой будут создавать во дворах Минска, сообщил сегодня на заседании мэрии начальник управления спорта и туризма Мингорисполкома Сергей Фурманов, передает корреспондент БЕЛТА.

Во всех районах города планируется оборудовать типовые спортивные площадки. Для того чтобы выбрать оптимальный по функционалу вариант, предлагается провести конкурс проектов. Кроме того, на заседании исполкома обсуждался вопрос обновления школьных стадионов в старых районах.

Всего в Минске насчитывается более 3,9 тыс. физкультурно-спортивных сооружений, из них 19 стадионов, 1,1 тыс. спортивных площадок, 669 спортивных залов, 11 крытых арен с искусственным льдом, 7 манежей, 224 плавательных бассейна.

Физической культурой и спортом занимаются более 500 тыс. минчан, или 25,5% жителей. Функционирует 176 клубов по физической культуре и спорту, туристических клубов на предприятиях и в организациях, 78 групп для занятий людей с ограниченными возможностями. В 2017 году модернизировано 10 спортивных площадок на дворовых территориях.-0-