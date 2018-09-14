14 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новый детский дом семейного типа открылся в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Комфортабельный двухэтажный коттедж возведен в центре города по улице Волковича, которая уже превращается в своеобразный родительский квартал. Ранее здесь для больших семей с приемными детьми было возведено два аналогичных коттеджа.

"Есть планы по созданию еще одного такого дома. Местоположение удачное - в шаговой доступности сады и школы, другие необходимые объекты, развита транспортная инфраструктура. Впрочем, для нас куда важнее то, что дети получат самое важное в жизни - материнскую заботу, семейное тепло и ласку", - отметил во время открытия детского дома глава администрации Ленинского района Гродно Иван Курман.

Генеральный директор УГП "Трест Гродногорстрой" Виктор Бурдей вручает символический ключ главе семейства Андрею Мушинскому

Андрей Мушинский, глава администрации Ленинского района Гродно Иван Курман, заместитель Гродненского горисполкома Андрей Жук, гендиректор УГП "Трест Гродногорстрой" Виктор Бурдей

Финансировалось строительство детского дома из республиканского, областного и городского бюджетов. Подключились к реализации проекта и шефы из числа городских организаций. В новом доме, площадь которого превышает 400 кв. м, есть все необходимое. Он полностью меблирован, есть посуда, бытовая техника.

"Всем хватит места и для отдыха, и для занятий. Комфортное жилище, главное, что нравится детям", - рассказывает родитель-воспитатель Наталья Мушинская. Она вместе с мужем Андреем воспитывает четверых своих и четверых приемных детей. Самым маленьким двойняшкам по 3 года. Старшему ребенку - 14 лет.

Новый детский дом семейного типа стал шестым подобным объектом в областном центре. Приурочили его открытие к 890-летнему юбилею Гродно, который город отметит 15 сентября. Накануне праздника был открыт и еще один важный социальный объект: в спальном микрорайоне Ольшанка начал работу детский сад на 230 мест.-0-

Фото Леонида Щеглова