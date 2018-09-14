14 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новый детский дом семейного типа открылся в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.
Комфортабельный двухэтажный коттедж возведен в центре города по улице Волковича, которая уже превращается в своеобразный родительский квартал. Ранее здесь для больших семей с приемными детьми было возведено два аналогичных коттеджа.
"Есть планы по созданию еще одного такого дома. Местоположение удачное - в шаговой доступности сады и школы, другие необходимые объекты, развита транспортная инфраструктура. Впрочем, для нас куда важнее то, что дети получат самое важное в жизни - материнскую заботу, семейное тепло и ласку", - отметил во время открытия детского дома глава администрации Ленинского района Гродно Иван Курман.
Финансировалось строительство детского дома из республиканского, областного и городского бюджетов. Подключились к реализации проекта и шефы из числа городских организаций. В новом доме, площадь которого превышает 400 кв. м, есть все необходимое. Он полностью меблирован, есть посуда, бытовая техника.
"Всем хватит места и для отдыха, и для занятий. Комфортное жилище, главное, что нравится детям", - рассказывает родитель-воспитатель Наталья Мушинская. Она вместе с мужем Андреем воспитывает четверых своих и четверых приемных детей. Самым маленьким двойняшкам по 3 года. Старшему ребенку - 14 лет.
Новый детский дом семейного типа стал шестым подобным объектом в областном центре. Приурочили его открытие к 890-летнему юбилею Гродно, который город отметит 15 сентября. Накануне праздника был открыт и еще один важный социальный объект: в спальном микрорайоне Ольшанка начал работу детский сад на 230 мест.-0-
Фото Леонида Щеглова
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