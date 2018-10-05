Новый детский сад на 190 мест открылся в Новогрудке

5 октября, Новогрудок /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудке сегодня торжественно открыли новый детский сад, передает корреспондент БЕЛТА.

Ясли-сад №12 открылись в районе Юго-Запад. Это молодой спальный район, где живет немало молодых и многодетных семей.

Строительство сада заняло около полутора лет. Рассчитано учреждение на 10 групп, в которых с комфортом могут разместиться 190 малышей от 2 до 7 лет. На строительство важного социального объекта затрачено около Br5 млн.

В новом трехэтажном здании - просторные и удобные игровые комнаты, уютные спальни, хореографический и музыкальный залы, компьютерная игровая комната. Физкультурный и тренажерный залы оснащены современным оборудованием и инвентарем. Есть в саду бассейн для воспитанников, а также медицинский блок с изолятором, комнатой для массажа и ингаляций. Современным оборудованием оснащен пищеблок: есть даже лифт для доставки обедов в группы. Оборудованы на улице игровые и спортивная площадки.

Злата Королько

Воспитатель Инна Семашко с сестрами-близнецами Викой и Вероникой Каратай

"Условия для комфортного воспитания и образования детей создаются оптимальные. Акцент сделан на том, чтобы в раннем возрасте выявлять таланты и склонности детей к тому или иному виду деятельности или творчества, что в дальнейшем позволит более гармонично развивать ребенка", - отметил во время церемонии открытия заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович. Он подчеркнул, что развитию системы образования в Гродненской области уделяется повышенное внимание. Сад в Новогрудке, например, стал четвертым подобным объектом, открытым с начала года. Недавно новоселье справили детские дошкольные учреждения в Островце, Гродно и Щучине. На 2019-2020 годы запланирован ввод детских садов в Скиделе, Гродно, Островце и Лиде. Кроме того, в 2019 году новые школы будут открыты в спальном районе Ольшанка областного центра, а также в одном из новых районов Островца.

Валерий Сербин вручает ключ заведующей ГОУ "Ясли-сад №12 Новогрудка" Светлане Катковой

Светлана Каткова

"Для Новогрудка открытие нового сада - большое событие. Объект был необходим. Новогрудок развивается, создаются новые семьи, важно обеспечить их не только жильем, но и комфортными условиями для воспитания, образования детей", - сказал председатель Новогрудского райисполкома Анатолий Маркевич.

Повар Наталья Пашковская

Повар Наталья Пашковская и шеф-повар Ольга Гриц

Мама двоих детей Вероника Мигаль довольна, что ее сын Всеволод пойдет в ясельную группу именно в новый сад. Она подчеркивает, что важна не только шаговая доступность учреждения, но и хорошая оснащенность необходимым для образования и развития детей оборудованием, опытный педагогический коллектив.

Мама двоих детей Вероника Мигаль довольна, что ее 2,5-летний сын Всеволод пойдет в ясельную группу именно в новый сад.

В новом саду создано более 50 рабочих мест, 25 из которых - педагогические. В перспективе здесь планируют внедрять такую форму работы, как группа кратковременного пребывания: на несколько часов утром или вечером ребенка можно оставить на занятиях. Востребовано это чаще всего у мам, находящихся в отпуске по уходу за вторым ребенком. Не у всех есть возможность, например, возить ребенка в детсад в другой микрорайон, а группа кратковременного пребывания позволяет маме получить время на решение личных вопросов. Полезно это и для детей. Они привыкают к коллективу, адаптируются к детскому саду.-0-

Фото Леонида Щеглова