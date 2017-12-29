Новый дом семейного типа открыт в Лоеве

29 декабря, Лоев /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. Торжественное открытие нового дома семейного типа состоялось сегодня в городском поселке Лоев. В райцентре это уже второй социальный объект подобного типа, а для Гомельской области он стал сорок пятым по счету, передает корреспондент БЕЛТА.

Новоселы - семья Антоновых из Лоева

Во время открытия детского дома семейного типа

Двухэтажный дом возведен за счет средств республиканского и областного бюджетов. Его общая площадь составляет почти 200 кв.м. Дом оснащен мебелью, всей необходимой бытовой техникой, оборудованием, наружным видеонаблюдением. В соответствии с положением о детских домах семейного типа здесь смогут проживать 10 детей.

Начальник управления образования Гомельского облисполкома Сергей Порошин вручает подарки главе семейства Олегу Антонову

Семья Антоновых с символическим ключом от нового дома

Председатель Лоевского райисполкома Вероника Байкова и начальник управления образования Гомельского облисполкома Сергей Порошин перерезают ленточку

Родителями-воспитателями станут супруги Галина и Олег Антоновы. Жена работает приемным родителем в отделе образования, спорта и туризма Лоевского райисполкома с 2002 года, а глава семейства до недавнего времени работал водителем в ОАО "Гомельагротранс".

Начальник управления образования Гомельского облисполкома Сергей Порошин дарит подарки детям

Председатель Лоевского райисполкома Вероника Байкова дарит подарки детям

За праздничным столом

Новый дом семейного типа

Начальник управления образования Гомельского облисполкома Сергей Порошин считает символичным тот факт, что дом расположен на улице Солнечной. "Пусть в этом доме всегда будет мир и взаимопонимание, а на лицах детей - солнечные улыбки. Потому что для взрослых нет большего счастья, чем видеть детей здоровыми и в хорошем настроении. Очень рад за всех ребят, которые обретают с сегодняшнего дня семью, уверен, для них это самый дорогой новогодний подарок", - сказал он.

Начальник управления образования Гомельского облисполкома Сергей Порошин

Сейчас в Лоевском районе работают шесть приемных семей, в которых воспитываются 16 детей. Опекунских семей - 19, они отвечают за 26 детей. В первом детском доме семейного типа проживает 10 детей.

В текущем году на Гомельщине возведено пять домов семейного типа, строительство которых осуществлялось в соответствии с президентской программой "Дети Беларуси" за счет государственной инвестиционной программы, а также спонсорских средств. В январе 2018 года запланировано открытие дома семейного типа в Рогачеве, строительство подобных объектов в Ельске и Жлобине.

В Гомельской области в домах семейного типа проживает более 290 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. -0-

Фото Сергея Холодилина.