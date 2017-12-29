Новый дом семейного типа открыт в Лоеве

29 декабря, Лоев /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. Торжественное открытие нового дома семейного типа состоялось сегодня в городском поселке Лоев. В райцентре это уже второй социальный объект подобного типа, а для Гомельской области он стал сорок пятым по счету, передает корреспондент БЕЛТА.
Двухэтажный дом возведен за счет средств республиканского и областного бюджетов. Его общая площадь составляет почти 200 кв.м. Дом оснащен мебелью, всей необходимой бытовой техникой, оборудованием, наружным видеонаблюдением. В соответствии с положением о детских домах семейного типа здесь смогут проживать 10 детей.
Родителями-воспитателями станут супруги Галина и Олег Антоновы. Жена работает приемным родителем в отделе образования, спорта и туризма Лоевского райисполкома с 2002 года, а глава семейства до недавнего времени работал водителем в ОАО "Гомельагротранс".
Начальник управления образования Гомельского облисполкома Сергей Порошин считает символичным тот факт, что дом расположен на улице Солнечной. "Пусть в этом доме всегда будет мир и взаимопонимание, а на лицах детей - солнечные улыбки. Потому что для взрослых нет большего счастья, чем видеть детей здоровыми и в хорошем настроении. Очень рад за всех ребят, которые обретают с сегодняшнего дня семью, уверен, для них это самый дорогой новогодний подарок", - сказал он.
Сейчас в Лоевском районе работают шесть приемных семей, в которых воспитываются 16 детей. Опекунских семей - 19, они отвечают за 26 детей. В первом детском доме семейного типа проживает 10 детей.
В текущем году на Гомельщине возведено пять домов семейного типа, строительство которых осуществлялось в соответствии с президентской программой "Дети Беларуси" за счет государственной инвестиционной программы, а также спонсорских средств. В январе 2018 года запланировано открытие дома семейного типа в Рогачеве, строительство подобных объектов в Ельске и Жлобине.
В Гомельской области в домах семейного типа проживает более 290 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. -0-
Фото Сергея Холодилина.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3553 BYN
|2.378 BYN
|2.375 BYN
|USD
|1.9727 BYN
|1.985 BYN
|2 BYN
|RUB
|3.4279 BYN
|3.4 BYN
|3.42 BYN