18 августа, Орша /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Новый глава Оршанского района начал набирать команду для работы в регионе. Об этом председатель Оршанского райисполкома Игорь Исаченко сообщил журналистам во время субботника на Оршанском инструментальном заводе, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодняшний день отсутствуют два заместителя председателя - по социальным вопросам, а также курирующий строительную, жилищно-коммунальную сферы и работу дорожных служб. Вчера с председателем Витебского облисполкома Николаем Шерстневым согласовали новых людей, их должны утвердить, и с понедельника, думаю, они приступят к работе. Кроме того, по результатам субботника и в процессе работы по необходимости будут делаться кадровые перестановки. В частности, у меня есть вопросы к сельскому хозяйству. У района многие показатели ниже республиканских, а потенциал большой", - рассказал Игорь Исаченко.

Он добавил, что сегодняшний субботник и наведение порядка в ближайшие дни станут своего рода лакмусовой бумагой в работе руководителей организаций.

"Сегодня наводят порядок сотрудники промышленных предприятий, сельхозорганизаций, жилищно-коммунальной сферы, работники образования, здравоохранения, культуры. Это толчок, чтобы все понимали, что в регионе будут проводиться масштабные работы по благоустройству. Подобная работа будет продолжаться не один день. Мною даны поручения соответствующим контролирующим органам посмотреть, как за ближайшие дни руководители наведут порядок и сдвинется ли что-то с мертвой точки. В понедельник исходя из этого мониторинга сделаю определенные выводы. Не исключено, что кто-то будет привлечен к дисциплинарной ответственности, а возможно, в некоторых случаях будет стоять вопрос смены директора той или иной организации", - подчеркнул новый руководитель района.

Игорь Исаченко отметил, что глава государства Александр Лукашенко недавно подписал распоряжение о выделении Br4 млн для ремонтных работ на Оршанском инструментальном заводе, в том числе на проблемной крыше одного из цехов. К этой работе уже приступил строительный трест №18, позже подключатся и другие организации. Поставлена задача навести элементарный порядок, чтобы людям было комфортно трудиться.

В свой первый рабочий день председатель Оршанского райисполкома встретился с руководителями предприятий района. Каждому поставлены конкретные задачи. "Мы договорились, что если возникнут какие-то проблемы, то я всегда готов их обсудить и подставить плечо. Но, к сожалению, некоторые руководители засиделись на своих местах и не могут навести элементарный порядок в помещениях и на территории. Для этих работ не нужны огромные денежные вложения и много времени. Только желание и планомерная работа", - сказал Игорь Исаченко.

Он также акцентировал внимание на том, что сегодня приедет главный архитектор Витебской области вместе с директором проектного института "ЖилСтройПроект", которые внесут свои предложения по улучшению внешнего вида Орши.

"Тем не менее главным вопросом останется развитие экономики региона, привлечение инвестиций. Когда директор инициативный, контролирует и сам занимается сбытом продукции, модернизацией, смотрит, как развивается предприятие в различных направлениях, то проблемы не появятся. В таком случае можно будет говорить и о точечной помощи", - подчеркнул Игорь Исаченко.

По его словам, в настоящее время созданы рабочие группы на уровне правительства и Витебского облисполкома для максимально быстрого решения проблемных вопросов в Оршанском районе. Уже имеются наработки у местной власти, что нужно сделать в сфере строительства, промышленности, социального блока. В конце следующей недели они будут рассмотрены на заседании рабочей группы в правительстве, чтобы в будущем внести эти предложения Президенту.-0-