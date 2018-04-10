Новый корпус пристроят к Брестской детской областной больнице

10 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская детская областная больница расширит свои площади за счет пристройки нового корпуса, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный врач учреждения здравоохранения Людмила Игнатчик.

В текущем году будет изготовлена проектно-сметная документация нового четырехэтажного корпуса. На эти цели из областного и республиканского бюджетов предусмотрено направить Br300 тыс. В настоящее время завершается выбор организации, которая займется проектированием сооружения. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2019-2020 годах.

Благодаря увеличению площадей в областной детской больнице улучшатся условия пребывания пациентов и их родителей. "Сейчас у нас существует дефицит площадей. После реконструкции их количество будет соответствовать нормативам. Часть отделений переедут в новый корпус, за счет этого оставшиеся смогут расшириться. Коек в больнице по-прежнему будет 417, но условия пребывания станут более комфортными", - отметила Людмила Игнатчик.

В частности, с введением нового корпуса планируется увеличить площади реанимации, оборудовать полноценное отделение для выхаживания недоношенных детей. Будут улучшены условия в третьем педиатрическом отделении, в котором проходят лечение дети до одного года. Также в новый корпус переедет первое педиатрическое отделение.

Проект предусматривает и закупку современного магнитно-резонансного томографа. В настоящее время для проведения подобной диагностики пациентов областной детской больницы доставляют в другие учреждения здравоохранения Бреста. "Новое оборудование позволит нам поставить диагноз на месте, улучшить доступность и качество оказания медпомощи", - резюмировала главврач.-0-

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