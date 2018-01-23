Новый резидент СЭЗ "Брест" будет производить бетонные изделия

23 января, Брест /Алевтина Черноволова - БЕЛТА/. Новый резидент свободной экономической зоны "Брест" займется производством бетонных изделий, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации СЭЗ.

Договор заключен с ООО "ВелклиИмпэкс". В соответствии с законодательством соглашение предусматривает для компании как резидента СЭЗ ряд преимуществ по осуществлению хозяйственной деятельности. На новом предприятии организуют производство широкой номенклатуры бетонных строительных элементов.

Объем планируемых инвестиций - более 2,3 млн. евро. Проект предусматривает создание не менее 24 рабочих мест при выходе предприятия на полную мощность. Для строительства нового производства инвесторам выделен земельный участок на территории промышленной зоны по улице Лейтенанта Рябцева. Ожидается, что первая партия продукции сойдет с конвейера в июле текущего года. Согласно бизнес-плану, изделия будут поставляться на внутренний и внешние рынки, в том числе в страны СНГ и Евросоюза.

В настоящее время на территории свободной экономической зоны "Брест" действуют более 70 резидентов из 17 стран мира. По объему инвестиций лидирует Германия, также активны представители России и Польши. В частности, в 2017 году в качестве резидентов СЭЗ были зарегистрированы пять предприятий. Они специализируются на производстве металлоизделий, систем по очистке воды, бытовой химии в аэрозольной упаковке, выращивании грибниц. Еще одна компания займется строительством логистического центра.-0-

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