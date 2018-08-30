Новый резидент СЭЗ "Минск" будет выпускать в Фаниполе листовой пластик

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый резидент - ООО "Ультрапласт" - зарегистрирован в СЭЗ "Минск", сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

Предприятие планирует создать производство листовых пластиков и комплектующих к ним. Объем инвестиций в проект оценивается в сумму почти 3,9 млн евро, общество обязуется создать не менее 48 рабочих мест. На земельном участке в 2,5 га в Фаниполе будет построен производственно-складской комплекс общей площадью 12,5 тыс. кв.м.

Свободная экономическая зона "Минск" образована в 1998 году с целью привлечения отечественных и иностранных инвестиций для создания и развития производств, основанных на новых и высоких технологиях, обеспечения благоприятных условий для экономического развития региона. Основные промышленные отрасли, в которых работают предприятия СЭЗ, - машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, лесная, строительная промышленность. В августе границы СЭЗ расширены, в нее включены новые участки в Молодечно и Жодино.-0-