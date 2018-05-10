Новый терапевтический корпус открылся в 4-й горбольнице Минска

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый терапевтический корпус 4-й городской клинической больницы имени Н. Савченко открылся сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Больница с 2014 года находится в стадии реконструкции. Вслед за строительством административного корпуса введен в строй новый терапевтический - на 300 коек. Его торжественное открытие состоялось по ул. Р. Люксембург, 110.

Сметная стоимость строительства составила Br58 млн, из которых Br22 млн пошли на закупку современного медицинского оборудования. Получился современный шестиэтажный корпус с одно-, двухместными палатами гостиничного типа: с небольшой прихожей, гардеробной, душем, санузлом. В здании общей площадью почти 30 тыс. кв.м разместились и функционируют три кардиологических отделения общей мощностью 180 коек, пульмонологическое и отделение медицинской реабилитации пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы - оба на 60 коек. Все это позволит расширить возможности по оказанию помощи пациентам.

Кроме того, в корпусе развернуты отделение анестезиологии и реанимации (18 коек), ангиографический кабинет, межрайонный эндоскопический центр, экстренная клинико-биохимическая лаборатория, консультативные кабинеты. Приемное отделение работает по принципу разделения потоков, уже на койках интенсивной терапии оказывается необходимая медицинская помощь.

Предполагается, что капремонтом урологического корпуса со строительством пристройки завершится реконструкция больницы, в результате чего число койко-мест в ней увеличится с 560 до 800-900.

В клинике расположены кафедры Белорусского государственного медицинского университета и Белорусской академии последипломного образования, что совершенствует учебный процесс. На функциональной основе больницы действуют городские центры: урологии, сосудистой хирургии, герниологии и бариатрической хирургии, нефрологический, центр лекарственной патологии, радионуклидной диагностики, а также Республиканский центр урологии. Совместно с научными сотрудниками РНПЦ "Кардиология" внедряются новые медицинские технологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний.-0-