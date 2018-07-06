Областной праздник молодежи проведут в Сенно

6 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Областной праздник молодежи, на котором состоятся отборочные туры к нескольким крупным молодежным проектам года, пройдет сегодня в Сенно. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном комитете БРСМ.

Мероприятие начнется на центральной площади Сенно с возложения венков к Мемориалу павшим в боях во время Великой Отечественной войны солдатам. Первым состязательную часть дня откроет областной этап молодежного танцевального конкурса "Огонь танца-2018". Самые яркие танцевальные коллективы и пары (дуэты) поборются в шести номинациях: "Шоу-программа", "Брейк-данс", "Стрит Дэнс", "Спортивная Латина", "Восточный танец" и "Белорусский народный танец". Победитель будет награжден специальным призом от Российского союза молодежи - путевкой для участия в российско-белорусском фестивале "Навстречу к звездам", который пройдет 26-29 августа на базе оздоровительного центра "Голоевка" Смоленской области.

С целью привлечения молодежи к активному отдыху, повышения профессионального уровня женщин-водителей рядом с центральной городской площадью пройдет областной этап республиканского молодежного конкурса "Автоледи 2018". В нем примут участие 7 победительниц ранее прошедших зональных этапов. Свои умения девушки продемонстрируют в семи конкурсных заданиях. Им предстоит ответить на вопросы соответствующей тематики, показать заданные организаторами детали автомобиля, презентовать авто в творческом жанре, выполнить различные элементы вождения на время, продемонстрировать навыки переодевания в автомобиле в вечернее платье, а также представить новые оригинальные дорожные знаки. Лучшая из лучших получит право представить Витебскую область в республиканском финале.

В 17.00 начнется областной этап конкурса исполнителей молодежной песни в рамках XIII фестиваля "Молодежь за Союзное государство". Его участниками станут солисты, авторы-исполнители, дуэты и ансамбли. А завершит праздничную программу областной этап республиканского конкурса "Битва диджеев "Беларусь и я". В музыкальном состязании заявлены как отдельные представители, так и команды, играющие музыкальные сеты.

На протяжении дня на площади, где запланированы основные мероприятия, будут работать интерактивные площадки.

Организаторами мероприятия выступают Витебский областной и Сенненский районный комитеты БРСМ, Сенненский райисполком.-0-