24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общегородская ярмарка вакансий пройдет в Минске 26 апреля, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Мероприятие состоится в культурно-спортивном центре УП "Минское отделение Белорусской железной дороги" с 10.00 до 13.00. В нем примут участие представители предприятий и организации различных сфер: промышленности, строительства, транспорта, торговли и общественного питания, здравоохранения.

Общегородские ярмарки вакансий проводятся два раза в год - осенью и весной. На них предусмотрена работа тематических секций по вопросам содействия в трудоустройстве инвалидов, организации предпринимательской деятельности, обучения граждан. Здесь можно узнать актуальную информацию по услугам службы занятости населения, технологии поиска работы, составления резюме, а также получить консультацию психолога.

Общегородскую ярмарку вакансий в апреле прошлого года посетили свыше 5 тыс. человек, в ней приняли участие 90 организаций. Было представлено более 2,5 тыс. вакансий. В районах каждую неделю проводятся мини-ярмарки вакансий.-0-