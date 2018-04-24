24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общегородская ярмарка вакансий пройдет в Минске 26 апреля, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Мероприятие состоится в культурно-спортивном центре УП "Минское отделение Белорусской железной дороги" с 10.00 до 13.00. В нем примут участие представители предприятий и организации различных сфер: промышленности, строительства, транспорта, торговли и общественного питания, здравоохранения.
Общегородские ярмарки вакансий проводятся два раза в год - осенью и весной. На них предусмотрена работа тематических секций по вопросам содействия в трудоустройстве инвалидов, организации предпринимательской деятельности, обучения граждан. Здесь можно узнать актуальную информацию по услугам службы занятости населения, технологии поиска работы, составления резюме, а также получить консультацию психолога.
Общегородскую ярмарку вакансий в апреле прошлого года посетили свыше 5 тыс. человек, в ней приняли участие 90 организаций. Было представлено более 2,5 тыс. вакансий. В районах каждую неделю проводятся мини-ярмарки вакансий.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4592 BYN
|2.444 BYN
|2.452 BYN
|USD
|2.0055 BYN
|2.001 BYN
|2.007 BYN
|RUB
|3.2428 BYN
|3.23 BYN
|3.249 BYN