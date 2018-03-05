Общественный транспорт Минска изменит график в связи с переносом рабочих дней

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественный транспорт Минска меняет график работы в связи с переносом рабочих дней, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

Пригородные маршруты 7 марта (среда) будут ходить по графику пятницы, 8 и 9 марта (четверг и пятница) - по графику субботы.

Работа городских автобусов 8, 9, 11 марта организована по графику воскресных, 10 марта - по графику субботних дней, троллейбусов 8 и 9 марта - по графику субботних, 10 и 11 марта - воскресных дней. Трамваи все четыре дня будут ходить по графику выходного дня.

Также ГП "Минсктранс" скорректировал график перевозок по отдельным междугородным маршрутам. В частности, 7 марта с учетом перечня работы маршрутов перевозки будут осуществляться по графикам пятниц. Транспорт 8 марта будет ходить по субботним графикам, 9 и 10 марта - по графикам будних дней, а 11 марта - воскресных.

Изменения коснулись ряда маршрутов по направлениям всех регионов, а также до деревни Новые Зеленки в Минской области. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте "Минсктранса".-0-