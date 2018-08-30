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Обучающие классы "ПапаPro" организуют в Минске 15 сентября

Регионы 30.08.2018 | 19:20
Фото Pixabay
Фото Pixabay

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обучающие оупен-классы "ПапаPro" пройдут в Минске 15 сентября, сообщили БЕЛТА организаторы.

Новое семейное мероприятие предполагает открытое общение в формате выступлений и мастер-классов от ведущих врачей, экспертов, блогеров и известных отцов. Поддержали идею социального мероприятия Министерство здравоохранения и Министерство труда и социальной защиты.

На оупен-классах будущие родители вместе с ведущими специалистами в области материнства и детства будут обучаться осознанному отцовству. Внутри большого торгового центра папы сядут за парты, а этажи превратятся в типичные квартирные комнаты: в детской научат ухаживать за новорожденным, на кухне приготовят полезные завтраки. Специально для пап откроют гараж, где расскажут о безопасности малыша в машине или на велосипеде, а также во время перелетов. В спальне обсудят планирование беременности и вопросы сексологии.

О предстоящем проекте говорили сегодня на пресс-конференции в родильном доме 5-й городской клинической больницы. "У нас хорошо обстоят дела с проектами для мам, но абсолютно необоснованно мало уделяется внимания мужчине, - отметил главный внештатный специалист по урологии и андрологии Министерства здравоохранения Дмитрий Ниткин. - В таких проектах есть два важных аспекта: здоровье современного мужчины и осознанное отцовство. Ведь чтобы стать настоящим отцом, нужно учиться. Сегодня у мужчин интереса к течению беременности, родам, воспитанию ребенка становится все больше".

Заместитель начальника управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Марина Артеменко поддержала эту мысль, добавив, что проект "ПапаPro" органично дополнит усилия государства по увеличению вовлеченности отцов в развитие и воспитание детей. Это важно для здоровья и благополучия ребенка.

"Если вы зайдете сегодня в женскую консультацию, то увидите, что будущие мамы приходят с мужьями, - поделилась заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи 5-й городской больницы Марина Шкроб. - Мы активно пропагандируем партнерские роды, а в них могут участвовать только подготовленные пары, ведь папа в родах - не зритель, а активный помощник". Марина Шкроб также рассказала о возможности партнерского кесарева сечения, где ребенок после прикладывания к груди матери проводит первые минуты жизни на груди отца. "Мне кажется, классы "ПапаPro" помогут обучить и подтолкнуть наших пап к правильным ценностям любви, семьи и взаимопонимания", - заключила она.

К общению на оупен-классах присоединятся и известные личности: артисты, спортсмены, которые тоже расскажут о своем опыте отцовства, переживаниях, страхах и победах.

Руководитель проекта "Pro", врач акушер-гинеколог, аспирант кафедры общественного здоровья и здравоохранения БелМАПО Диана Мардас подытожила, что самыми эффективными становятся мероприятия, о которых просят сами люди. "ПапаPro" так и появился - из общения организаторов, экспертов и родителей.-0-

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дети, Минск, мужчины, семья
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