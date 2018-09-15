Обучающие классы "ПапаPro" организуют в Минске

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обучающие оупен-классы "ПапаPro" пройдут сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Новое семейное мероприятие предполагает открытое общение в формате выступлений и мастер-классов от ведущих врачей, экспертов, блогеров и известных отцов.

На оупен-классах с 12.00 до 17.00 будущие родители вместе с ведущими специалистами в области материнства и детства будут обучаться осознанному отцовству. Внутри большого торгового центра папы сядут за парты, а этажи превратятся в типичные квартирные комнаты: в детской научат ухаживать за новорожденным, на кухне приготовят полезные завтраки. Специально для пап откроют гараж, где расскажут о безопасности малыша в машине или на велосипеде, а также во время перелетов. В спальне обсудят планирование беременности и вопросы сексологии.

Будет работать детская развлекательная зона с играми и мультфильмами, а на этажах разместят пеленальные столики. Появится также "Папа маркет", где можно сразу посмотреть, попробовать и купить все самое нужное и полезное для молодой семьи.

К общению на оупен-классах присоединятся и известные личности: артисты, спортсмены, блогеры, ведущие, которые тоже расскажут о своем опыте отцовства, переживаниях, страхах и победах. В их числе Александр Солодуха, Александр Патлис, Саша Немо.

Мероприятие проводится впервые командой проекта Pro при поддержке министерств труда и социальной защиты и здравоохранения. Проект "ПапаPro" органично дополнит усилия государства по увеличению вовлеченности отцов в развитие и воспитание детей.-0-