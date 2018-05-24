Одного из пострадавших в ДТП под Каменцем детей выписали из больницы

24 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Одного из шести подростков, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии под Каменцем, выписали из Брестской областной больницы, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач учреждения здравоохранения Александр Карпицкий.

"Ситуация развивается в хорошем направлении. Одного из мальчиков 23 мая мы выписали в удовлетворительном состоянии. Он в сопровождении родителей выехал домой. В реанимации находится один подросток. Состояние его тяжелое, но динамика положительная", - отметил Александр Карпицкий.

В других отделениях Брестской областной больницы находятся еще четверо украинских школьников. Их состояние характеризуется от удовлетворительного до средней степени тяжести.

Как сообщалось, 13 мая группа школьников из Сумской области возвращалась из отдыха в Польше. В Каменецком районе один из украинских микроавтобусов столкнулся с погрузчиком "Амкадор". В результате ДТП один ребенок скончался на месте, еще шестеро были госпитализированы. Водитель микроавтобуса задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.-0-