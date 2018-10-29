29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 10,7 тыс. школьников Минска примут оздоровительные лагеря на осенних каникулах, сообщил сегодня первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Виталий Пригодич на оперативном совещании в Мингорисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

На базе учреждений образования организовано 266 лагерей с дневным пребыванием. Размер средств республиканского бюджета на удешевление стоимости путевки на семь дней составляет Br29,4, родительская доплата для детей 6-10 лет - Br6,16, 11-13 лет - Br10,36, 14-17 лет - Br13,44.

Для ребят организуют экскурсии в музеи, театры, кинопоказы лучших художественных и анимационных фильмов. Школьники примут участие в интеллектуальных турнирах, выставках декоративно-прикладного творчества, соревнованиях, акциях, творческих конкурсах. Также им предложат профильные программы экологической, художественной, спортивной направленности.

Для школьников, которые не посещают оздоровительные лагеря, предусмотрена работа объединений по интересам, спортивных залов и площадок, компьютерных клубов, комнат детско-молодежного движения. Еще одним вектором деятельности станет профориентационная работа, в учреждениях системы профессионального и среднего специального образования пройдут тематические мероприятия.-0-