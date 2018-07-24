Около 120 студотрядов трудятся в Гродненской области

24 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Около 120 студенческих отрядов трудятся в Гродненской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном комитете ОО "БРСМ".

В отрядах различного профиля работают свыше 1,5 тыс. молодых людей. Задействована молодежь на производстве, в лесном и сельском хозяйстве, строительстве, привлекаются к работе сервисные и педагогические отряды.

"Молодежь трудится не только на территории области. В частности, сводные педагогический и сервисный отряды продолжают работать в санаторно-оздоровительном комплексе "Жемчужина России" в Анапе. Недавно туда заехала вторая смена студентов", - отметили в обкоме БРСМ. Задействован сводный студотряд из региона (около 50 бойцов) и на Всебелорусской молодежной стройке - строительстве Белорусской АЭС.

Трудовой семестр продолжается. Со следующей недели к работе приступят еще более 30 студотрядов (около 500 молодых людей). В течение года в составе отрядов уже потрудились свыше 1,7 тыс. студентов и школьников региона.

В обкоме БРСМ отметили, что еще можно стать бойцом студотряда. О том, как это сделать, проконсультируют в районных комитетах организации. "Наша задача - трудоустроить всех желающих", - подчеркнули в обкоме БРСМ.-0-