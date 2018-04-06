Около 2 тыс. жителей Бреста планируется трудоустроить на общественные работы в 2018 году

6 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в текущем году на общественные работы планируется трудоустроить около 2 тыс. человек, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома Михаил Романюк.

В январе-марте в общественных работах поучаствовали более 400 брестчан. Это в два раза больше, чем в I квартале 2017-го. В целом в текущем году временной занятостью планируется обеспечить около 2 тыс. человек. "Планируем продолжить работу в системе ЖКХ: с "Коммунальником", спецпредприятием, ЖРЭУ, мусороперерабатывающим заводом. С началом сезона впервые попробовали отправить безработных в Брестский лесхоз на посадку леса. Традиционно будем направлять людей на временные работы в сельхозпредприятия: на уборку камней, прополку посевов и сбор урожая", - отметил Михаил Романюк.

С начала года в службу занятости города обратились 1243 человека, в том числе 1124 зарегистрированы в качестве безработных. Специалисты оказали содействие в трудоустройстве 784 брестчанам (723 безработным). Тем гражданам, кому в силу различных обстоятельств не удается подыскать работу, предлагают пройти переобучение и получить новую профессию. В январе-марте такой возможностью воспользовались 72 жителя областного центра. Группы для обучения формируются по наиболее востребованным на рынке труда специальностям. В их числе штукатур, облицовщик-плиточник, электрогазосварщик, станочник деревообрабатывающих станков, продавец, кондитер, парикмахер.

Кроме того, желающие развивать свой бизнес могут рассчитывать на финансовую поддержку государства. В Бресте субсидии на самозанятость уже получили восемь человек. Всего же в течение года такую помощь планируется оказать 55 безработным.

"Ситуация на рынке труда стабильная. В I квартале количество безработных по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось. Сейчас на учете состоят 1289 человек - было 2248. Уровень безработицы составляет 0,75% к экономически активному населению. В городском банке вакансий насчитывается около 1,4 тыс. рабочих мест", - резюмировал начальник управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома.-0-

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