Около 200 человек вышли на старт пятикилометрового пробега "Жара" в Бресте

В честь 165-летия пожарной службы около 200 человек вышли на старт пятикилометрового пробега "Жара". Также на гребном канале г. Бреста работники МЧС организовали развлекательные мероприятия для детей и родителей. В рамках праздника дети и родители смогли поучаствовать в интерактивных конкурсах и квестах, примерить на себя амуницию работника МЧС. В конце праздника спасатели устроили для гостей водную феерию.

Фото Вадима Якубенка