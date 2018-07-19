Около 200 человек вышли на старт пятикилометрового пробега "Жара" в Бресте

В честь 165-летия пожарной службы около 200 человек вышли на старт пятикилометрового пробега "Жара". Также на гребном канале г. Бреста работники МЧС организовали развлекательные мероприятия для детей и родителей. В рамках праздника дети и родители смогли поучаствовать в интерактивных конкурсах и квестах, примерить на себя амуницию работника МЧС. В конце праздника спасатели устроили для гостей водную феерию.
Фото Вадима Якубенка
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