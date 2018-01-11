Около 200 ярмарок вакансий планируют организовать в Брестской области в 2018 году

11 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в 2018 году планируется организовать около 200 ярмарок вакансий для незанятых и безработных граждан, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

"В минувшем году в области было организовано 222 ярмарки вакансий и 12 Дней предприятий. Такая практика в этом году будет продолжена. Помимо отраслевых ярмарок вакансий для предприятий различного профиля, планируется проведение массовых мероприятий для трудоустройства различных категорий безработных граждан, нуждающихся в дополнительных гарантиях занятости. В первую очередь это касается молодежи, инвалидов, граждан, освобожденных из мест лишения свободы", - отметили в комитете.

Если планы проведения ярмарок вакансий еще согласовываются с нанимателями, то дата первого Дня предприятия уже определена. Он состоится 19 января в управлении по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома по инициативе СООО "Бонше". Как пояснила заместитель начальника управления Инна Новожилова, расположенное в Брестском районе предприятие открывает новый цех по выращиванию шампиньонов и очень нуждается в работниках. Речь идет как минимум о 40 вакансиях по профессии "грибовод по искусственному выращиванию грибов" с окладом в Br600.

Представители кадровой службы компании в этот день проведут собеседования с желающими трудоустроиться безработными и незанятыми гражданами. Собеседования пройдут с 11.00 до 13.00 в помещении управления (ул. Брестских дивизий, 15А - 1, каб. №21). Соискателям при себе рекомендуется иметь паспорт, документы об образовании и трудовую книжку.-0-

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