Около 25 тыс. гомельчан приняли участие в праздничном шествии "Парад победителей"

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
9 мая 2018, Ср
+24°C
Переменная облачность EUR 2.4056
USD 2.0203
RUB 3.2082
Главное
Александр Лукашенко В Беларуси свято чтят самоотверженность героев Великой Отечественной войны - Лукашенко
Президент
ФОТОРЕПОРТАЖ: День Победы в Беларуси (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Общество
Лукашенко: в Беларуси навсегда сохранят правдивую историю Великой Отечественной войны
Президент
Лукашенко обсудил с Сукало работу и развитие судебной системы Беларуси
Президент
Накануне Дня Победы три автомобиля "Ниссан Джук" от "Евроопт" выиграли мужчины, а ДВУХКОМНАТНУЮ квартиру – мама в декретном отпуске!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
ФОТО: День Победы празднуют в Могилеве
15:06 Заголовки новостей
День Победы стал вторым днем рождения для ветеранов - Равков
14:47 Общество
ФОТО: "Парад победителей" прошел в Гомеле
14:33 Заголовки новостей
Штормовое предупреждение объявлено 9 мая по юго-востоку Беларуси из-за гроз и шквалистого ветра
14:33 Общество
ЕБРР улучшил прогноз по росту белорусской экономики в 2018 году
14:24 Экономика
День Победы - святой и дорогой сердцу праздник - ветеран
14:23 Регионы
"Белавиа" организует дополнительный рейс на финал Лиги чемпионов для болельщиков "Ливерпуля"
14:09 Общество
Международный конгресс кардиологов и терапевтов пройдет 10-11 мая в Минске
14:07 Общество
На праздновании Дня Победы у Кургана Славы в Гродно собрались тысячи горожан
14:04 Регионы
Более 80% работ на посевной в Брестской области уже выполнено
14:02 Регионы
ФОТОРЕПОРТАЖ: Республиканская акция "Беларусь помнит"
14:02 Общество
ФОТО: Лукашенко возложил венок к монументу Победы в Минске
13:43 Заголовки новостей
Кириченко: подвиги солдат Великой Отечественной войны не меркнут с течением времени
13:38 Регионы
ФОТО: Около 10 тыс. участников собрало праздничное шествие ко Дню Победы в Витебске
13:34 Заголовки новостей
Около 30 тыс. человек стали участниками митинга в честь Дня Победы в Брестской крепости
13:34 Регионы
Желаем молодежи прежде всего беречь и ценить мир - ветеран
13:20 Общество
Военный парад в честь 73-й годовщины Победы прошел на Красной площади в Москве
13:17 В мире
Беларусь способна себя защитить без милитаризации экономики - Лукашенко
13:10 Президент
Выступление Президента Беларуси на церемонии возложения венков к монументу Победы 9 мая 2018 года
13:05 Президент
ФОТО: В Бресте прошло праздничное шествие, посвященное 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне
12:58 Заголовки новостей
Все новости
Сюжеты
День Победы День Победы
Посевная кампания Посевная кампания
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Евровидение-2018 Евровидение-2018
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Чемпионат мира по хоккею-2018 в Дании Чемпионат мира по хоккею-2018 в Дании
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Около 25 тыс. гомельчан приняли участие в праздничном шествии "Парад победителей"

Регионы 09.05.2018 | 12:09
День Победы Новости сюжета День Победы
Другие сюжеты

9 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 25 тыс. человек приняли участие в праздничном шествии "Парад победителей" в Гомеле по случаю 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, передает корреспондент БЕЛТА.

Участники шествия под звуки оркестров проследовали по центральной улице Гомеля - Советской - от площади Восстания до площади Труда. В одной колонне ветераны, руководство области и города, представители трудовых коллективов и общественных организаций, интеллигенция, спортсмены, молодежь. У многих в руках портреты дедов и прадедов - участников Великой Отечественной войны. На протяжении всего пути шествующих приветствовали жители и гости Гомеля. Повсюду - ветви цветущих яблонь как символ победного Мая, триумфа советских солдат над немецко-фашистскими захватчиками.

Ветеран Петр Мельник и водитель Руслан Вегера.
Ветеран Петр Мельник и водитель Руслан Вегера.

На площади Труда у братской могилы советских воинов и подпольщиков у Вечного огня состоялся торжественный митинг. К собравшимся обратились председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко, полковник в отставке, партизан-разведчик отряда "Славный" Алексей Пимонов, финалист республиканского конкурса "Студент года" Николай Литовкин. Главный лейтмотив поздравлений - сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны. Участники митинга возложили цветы и венки к мемориалу, почтили минутой молчания память героев, павших за свободу Родины. Торжественным маршем прошли воинские подразделения.

Ветеран Михаил Таратынов и Евгения Колбасникова с Владой Шамкиной.
Ветеран Михаил Таратынов и Евгения Колбасникова с Владой Шамкиной.

Праздничную программу мероприятий продолжили выступления лучших творческих коллективов областного центра на сценической площадке по улице Ланге. Тематические акции, выставки, конкурсы, презентации, концертные и спортивные программы проводятся по всему городу. Так, на улице Билецкого развернулась панорама национальных кухонь, на улицах Билецкого и Пушкина - выставка военной ретротехники, у кинотеатра имени Калинина предлагают отведать солдатской каши, от Лебяжьего пруда до Киевского спуска можно познакомиться с творчеством детей и молодежи. Во дворе "Полеспечати" по улице Советской поклонников уличной культуры приглашает фестиваль "Проходной двор", а на площади Восстания кулинарными изысками обещает удивить фестиваль Good food.

Свои оригинальные программы подготовили и районы Гомеля. Историко-художественная реконструкция боя и показы мод, фестиваль водных фонариков и военно-спортивный турнир "Стратегия Победы", караоке-программа и фотофлешмоб, гребная регата и выставка военной техники - это и многое другое предлагают организаторы праздника.

Ярким финалом Дня Победы станут красочные салют и фейерверки из четырех точек города в 23.00.

Гомель и Гомельская область активно включились в сегодняшнюю республиканскую акцию "Беларусь помнит", посвященную празднованию 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Каждый может отдать дань памяти героям и участникам войны, внесшим неоценимый вклад в освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, прийти с портретами своих предков.-0-

Фото Сергея Холодилина

﻿
Теги
ВОВ, Гомель
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Швейный корпус с подземным переходом ОАО "КИМ" выкупил отечественный инвестор почти за Br500 тыс.
Новый цех по производству азотной кислоты в ОАО "Гродно Азот" введут в эксплуатацию к концу года
Предприятия "Беллесбумпрома" за январь-март увеличили экспорт в дальнее зарубежье на 70,4%
БелАЗ впервые получит материальную компенсацию за незаконное использование его товарного знака
Срок санации могилевской швейной фирмы "Вяснянка" продлен на год
МАЗ предоставит скидку на покупку нового грузовика за утилизацию старого авто
Мебельный кластер планируется создать на базе "Ивацевичдрев"
Малоритский консервный комбинат модернизирует производство детского питания
БМЗ начал выпуск продукции на восстановленном после пожара оборудовании
Слуцкий сахарорафинадный комбинат начал переработку отечественного сырья в межсезонье
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4056 BYN 2.39 BYN 2.42 BYN
USD
2.0203 BYN 2.01 BYN 2.06 BYN
RUB
3.2082 BYN 3.15 BYN 3.23 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко встретился с руководством китайской корпорации "СИТИК Групп"
Все видео

Фотоновости

День Победы празднуют в Могилеве
Все фото

Инфографика

9 Мая в Минске Празднование Дня Победы в столице: 11.00. Площадь Победы: возложение цветов и венков к монументу Победы. 10.00. Площадка у Дворца спорта: концертная программа, праздничная ярмарка, город мастеров.
Вся инфографика
Президент
Лукашенко: потерять память о Великой Отечественной войне невозможно при любой власти
Беларусь способна себя защитить без милитаризации экономики - Лукашенко
Выступление Президента Беларуси на церемонии возложения венков к монументу Победы 9 мая 2018 года
Политика
Андрей Кобяков. Фото из архива Кобяков поздравил Медведева с назначением на должность председателя правительства России
Беларусь и Италия обсудили развитие отношений в политической и экономической сферах
Совершенствование судебной системы Беларуси и качество правосудия обсудят на совещании с Президентом
Экономика
Фото из архива ЕБРР улучшил прогноз по росту белорусской экономики в 2018 году
Правительство предложило CITIC Group завершить проект по производству картона в Добруше
China CITIC Bank заинтересовался покупкой белорусского банка
Происшествия
Фото МГУ МЧС Авария с участием трех автомобилей произошла в Минске
Приговор бывшему директору сельхозпредприятия "Видевщина" оставлен без изменения
Суд Копыльского района вынес приговор пяти парням за кражи с ферм крупного рогатого скота
Общество
ФОТОРЕПОРТАЖ: День Победы в Беларуси (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
День Победы стал вторым днем рождения для ветеранов - Равков
Штормовое предупреждение объявлено 9 мая по юго-востоку Беларуси из-за гроз и шквалистого ветра
Спорт
Сборная Беларуси завоевала 24 медали на Всемирной летней гимназиаде в Марокко
Начался сбор ценовых предложений по организации временной инфраструктуры объектов II Европейских игр
Хоккеисты сборной Беларуси сыграют со Швейцарией на ЧМ в Копенгагене
Технологии
Microsoft будет развивать технологии в помощь людям с инвалидностью
Авторизация на форумах минимизирует ответственность владельцев ресурсов за содержание комментариев
Победителей конкурса стартапов наградят на "ТИБО-2018"
Культура
ALEKSEEV Беларусь не вошла в финал конкурса "Евровидение-2018"
Участники второго полуфинала "Евровидения-2018"
В Лиссабоне пройдет день репетиций второго полуфинала "Евровидения"
В мире
Фото ТАСС Военный парад в честь 73-й годовщины Победы прошел на Красной площади в Москве
Цена барреля нефти Brent превысила $77 впервые с ноября 2014 года
Парламентские выборы в Малайзии пройдут 9 мая
Калейдоскоп
Актер из "Игры престолов" стал самым сильным человеком в мире
Украинец признан самым красивым мужчиной в мире
Фильм "Мир Юрского периода - 2" будет страшнее предыдущих лент франшизы
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Федор Медведь: «Война людей очень сплотила»
Мир музыки и вокала
Картофельный салат от Хемингуэя
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Марианна ЩЁТКИНА. Для достижения Целей устойчивого развития нужно думать глобально, действуя локально
Александр ТИТОК. Радиоактивные раны сами не затянутся
Сергей СОЛОДОВНИКОВ. Код Джона Кейнса
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия