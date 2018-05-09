Около 25 тыс. гомельчан приняли участие в праздничном шествии "Парад победителей"

9 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 25 тыс. человек приняли участие в праздничном шествии "Парад победителей" в Гомеле по случаю 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, передает корреспондент БЕЛТА.

Участники шествия под звуки оркестров проследовали по центральной улице Гомеля - Советской - от площади Восстания до площади Труда. В одной колонне ветераны, руководство области и города, представители трудовых коллективов и общественных организаций, интеллигенция, спортсмены, молодежь. У многих в руках портреты дедов и прадедов - участников Великой Отечественной войны. На протяжении всего пути шествующих приветствовали жители и гости Гомеля. Повсюду - ветви цветущих яблонь как символ победного Мая, триумфа советских солдат над немецко-фашистскими захватчиками.

Ветеран Петр Мельник и водитель Руслан Вегера.

На площади Труда у братской могилы советских воинов и подпольщиков у Вечного огня состоялся торжественный митинг. К собравшимся обратились председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко, полковник в отставке, партизан-разведчик отряда "Славный" Алексей Пимонов, финалист республиканского конкурса "Студент года" Николай Литовкин. Главный лейтмотив поздравлений - сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны. Участники митинга возложили цветы и венки к мемориалу, почтили минутой молчания память героев, павших за свободу Родины. Торжественным маршем прошли воинские подразделения.

Ветеран Михаил Таратынов и Евгения Колбасникова с Владой Шамкиной.

Праздничную программу мероприятий продолжили выступления лучших творческих коллективов областного центра на сценической площадке по улице Ланге. Тематические акции, выставки, конкурсы, презентации, концертные и спортивные программы проводятся по всему городу. Так, на улице Билецкого развернулась панорама национальных кухонь, на улицах Билецкого и Пушкина - выставка военной ретротехники, у кинотеатра имени Калинина предлагают отведать солдатской каши, от Лебяжьего пруда до Киевского спуска можно познакомиться с творчеством детей и молодежи. Во дворе "Полеспечати" по улице Советской поклонников уличной культуры приглашает фестиваль "Проходной двор", а на площади Восстания кулинарными изысками обещает удивить фестиваль Good food.

Свои оригинальные программы подготовили и районы Гомеля. Историко-художественная реконструкция боя и показы мод, фестиваль водных фонариков и военно-спортивный турнир "Стратегия Победы", караоке-программа и фотофлешмоб, гребная регата и выставка военной техники - это и многое другое предлагают организаторы праздника.

Ярким финалом Дня Победы станут красочные салют и фейерверки из четырех точек города в 23.00.

Гомель и Гомельская область активно включились в сегодняшнюю республиканскую акцию "Беларусь помнит", посвященную празднованию 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Каждый может отдать дань памяти героям и участникам войны, внесшим неоценимый вклад в освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, прийти с портретами своих предков.-0-

Фото Сергея Холодилина