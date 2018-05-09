Около 25 тыс. гомельчан приняли участие в праздничном шествии "Парад победителей"

9 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 25 тыс. человек приняли участие в праздничном шествии "Парад победителей" в Гомеле по случаю 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, передает корреспондент БЕЛТА.
Участники шествия под звуки оркестров проследовали по центральной улице Гомеля - Советской - от площади Восстания до площади Труда. В одной колонне ветераны, руководство области и города, представители трудовых коллективов и общественных организаций, интеллигенция, спортсмены, молодежь. У многих в руках портреты дедов и прадедов - участников Великой Отечественной войны. На протяжении всего пути шествующих приветствовали жители и гости Гомеля. Повсюду - ветви цветущих яблонь как символ победного Мая, триумфа советских солдат над немецко-фашистскими захватчиками.
На площади Труда у братской могилы советских воинов и подпольщиков у Вечного огня состоялся торжественный митинг. К собравшимся обратились председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко, полковник в отставке, партизан-разведчик отряда "Славный" Алексей Пимонов, финалист республиканского конкурса "Студент года" Николай Литовкин. Главный лейтмотив поздравлений - сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны. Участники митинга возложили цветы и венки к мемориалу, почтили минутой молчания память героев, павших за свободу Родины. Торжественным маршем прошли воинские подразделения.
Праздничную программу мероприятий продолжили выступления лучших творческих коллективов областного центра на сценической площадке по улице Ланге. Тематические акции, выставки, конкурсы, презентации, концертные и спортивные программы проводятся по всему городу. Так, на улице Билецкого развернулась панорама национальных кухонь, на улицах Билецкого и Пушкина - выставка военной ретротехники, у кинотеатра имени Калинина предлагают отведать солдатской каши, от Лебяжьего пруда до Киевского спуска можно познакомиться с творчеством детей и молодежи. Во дворе "Полеспечати" по улице Советской поклонников уличной культуры приглашает фестиваль "Проходной двор", а на площади Восстания кулинарными изысками обещает удивить фестиваль Good food.
Свои оригинальные программы подготовили и районы Гомеля. Историко-художественная реконструкция боя и показы мод, фестиваль водных фонариков и военно-спортивный турнир "Стратегия Победы", караоке-программа и фотофлешмоб, гребная регата и выставка военной техники - это и многое другое предлагают организаторы праздника.
Ярким финалом Дня Победы станут красочные салют и фейерверки из четырех точек города в 23.00.
Гомель и Гомельская область активно включились в сегодняшнюю республиканскую акцию "Беларусь помнит", посвященную празднованию 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Каждый может отдать дань памяти героям и участникам войны, внесшим неоценимый вклад в освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, прийти с портретами своих предков.-0-
Фото Сергея Холодилина
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