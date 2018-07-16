Около 4 тыс. минских студентов работают в студотрядах

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская городская организация БРСМ уже заключила 286 договоров на трудоустройство 4 тыс. человек в составе студенческих отрядов, что примерно в 2 раза больше, чем в прошлом году, сообщил на оперативном совещании в Мингорисполкоме первый секретарь организации Сергей Клишевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Сформированы строительные, сервисные, педагогические, экологические, производственные отряды. Если в предыдущие годы больше было молодежных строительных бригад, то теперь преобладают сервисные. Также некоторые молодые люди получили работу в индивидуальном порядке.

Представители студенческой молодежи города уже не первый раз отправляются на работу в Санкт-Петербург. Также по традиции Минск принимает студентов из Санкт-Петербурга, которые в составе сводных белорусско-российских отрядов трудятся на объектах в Беларуси.

Сергей Клишевич сказал, что в нынешнем году студотрядовское движение отметит 55-летие. С апреля по июнь во всех учебных учреждениях города проходила акция "Выбираем студотряд", создана база желающих трудоустроиться из примерно 7 тыс. человек.-0-