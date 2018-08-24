Около 40 предприятий представят продукцию на школьной ярмарке в Кобрине

24 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине 25 августа состоится областная школьная ярмарка, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении торговли и услуг Брестского облисполкома.

Торговые ряды разместятся на площадке у торгового центра "Полесье" (ул. Николаева, 50). Свою продукцию покупателям представят около 40 организаций Брестской, Гомельской, Могилевской, Гродненской и Минской областей. В частности, на ярмарке можно будет в расширенном ассортименте приобрести одежду делового стиля для школьников, верхний и бельевой трикотаж, чулочно-носочные изделия, обувь, галантерею, канцелярские принадлежности. В автолавке ОАО "Белкнига" предложат купить учебники, пособия, контурные карты. Практически все товары будут продаваться со скидками от 10% до 30%.

"Областная ярмарка станет завершающим аккордом подготовки к школе. Это будет праздничное мероприятие, где желающие смогут докупить необходимые товары, отдохнуть. Запланированы концерт художественной самодеятельности, демонстрация детской одежды предприятий области - ОДО "Панда", ОПО "Полесье", швейной фирмы "Лона", - отметили в главном управлении торговли.

В этот день также будет работать выездная торговля. Предприятия организуют для посетителей дегустации мясной, молочной, хлебобулочной, кондитерской продукции. Для детей обустроят различные игровые площадки.

В Брестской области в новом учебном году свои двери для детей распахнут 503 учреждения общего среднего образования. Первого сентября за парты сядут около 163 тыс. школьников. Это более чем на 2 тыс. человек больше, чем в прошлом году. В том числе впервые звонок прозвенит для 16,8 тыс. мальчиков и девочек.-0-