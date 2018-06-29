Около 400 страйкболистов из Беларуси и России соберутся на слет в Брестской крепости

29 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Страйкбольный слет "Вторжение", посвященный героической обороне Брестской крепости, пройдет с 29 июня по 1 июля в мемориальном комплексе, сообщил корреспонденту БЕЛТА представитель организаторов Александр Березин.

Мероприятие проводится в девятый раз. Для участия в нем зарегистрировались около 400 страйкболистов из более чем полусотни команд и клубов из Беларуси и России. Среди них представители разных профессий - строители, врачи, госслужащие, менеджеры, руководители фирм.

"Многие участвуют в слете не в первый раз, причем - целыми семьями. Это для них уже, как традиция. Очень много россиян приезжают сюда фактически на неделю, заранее, чтобы посмотреть и реконструкцию 22 июня", - отметил Александр Березин.

Игра пройдет на территории Кобринского укрепления, где за неделю до этого состоялась военно-историческая реконструкция, посвященная 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В отличие от фестиваля реконструкторов, турнир страйкболистов не предполагает присутствия зрителей. "Все-таки это достаточно травмоопасный вид спорта. Летающие маленькие шарики, которых практически не видно, могут серьезно травмировать неподготовленного человека", - пояснил организатор.

В основу сюжетной линии игры положено начало боевых действий, когда штурмовая группа противника ворвалась на западную часть Кобринского укрепления и попыталась прорваться в Цитадель. Турнир пройдет в режиме нон-стоп, но будет разделен на три этапа - ночной, утренний, дневной. Первыми вступят в бой с диверсантами пограничники. Основная игра, где противоборствующими сторонами станут войска РККА и Вермахта, начнется в символические 4 часа утра и продлится до трех часов дня.

"Мы постоянно вводим в сценарий какие-то новшества, дополнительные вводные. Так, при захвате определенных точек нельзя будет использовать технику. Или, например, миссия "Жажда". Оказавшимся в окружении в капонире бойцам необходимо будет добраться до любого обводного канала, набрать воды и принести ее в форт", - поделился подробностями собеседник.

В программе слета также запланирована экскурсия по мемориальному комплексу "Брестская крепость-герой" с возложением венков к Вечному огню.

Главным организатором мероприятия выступает брестская страйкбольная команда "СМЕРШ" при поддержке областного центра молодежного творчества, городского комитета БРСМ и военно-исторического клуба "Гарнизон".

Страйкбол - военно-спортивная игра, в которой стрельба игроками ведется из точных пневматических копий реального боевого оружия, изготовленных из пластика либо метала, пластмассовыми шариками калибра 6 мм и весом от 0,12 до 0,43 г.-0-