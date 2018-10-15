Около 4,5 тыс. жителей Гродненской области открыли в этом году свое дело на условиях самозанятости

15 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. По состоянию на 1 октября около 4,5 тыс. жителей региона открыли свое дело на условиях самозанятости. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской области.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество тех, кто осуществляет деятельность по заявительному принципу с уплатой единого налога, возросло почти на 2 тыс. Это свидетельствует о повышении самозанятости населения и вовлечения его в экономическую деятельность", - отметили в инспекции. Наиболее популярным среди граждан Гродненской области видом деятельности по-прежнему остается продажа произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных художественных ремесел, продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных. Заниматься им изъявили желание около 1 тыс. человек. В сфере оказания услуг лидирует репетиторство (649 граждан). Причем с каждым годом количество репетиторов в Гродненской области неизменно увеличивается.

Видами деятельности, предусмотренными указом №337 "О регулировании деятельности физических лиц", занимаются свыше 1,4 тыс. жителей региона. Наибольшей популярностью пользуются парикмахерские услуги (566 человек) и отделочные работы (283 человека).

"Открыть свое дело можно в течение одного дня, обратившись с уведомлением в налоговый орган по месту жительства, указав в нем вид деятельности, период и место его осуществления. После уплаты единого налога, сумму которого рассчитывает налоговый инспектор, деятельность уже может быть начата", - отметили в инспекции.

Уплата налога производится каждый месяц. В том случае, если в каком-либо из месяцев деятельность осуществляться не будет, то и уплату единого налога производить не следует. Консультацию по вопросам порядка исчисления и уплаты единого налога граждане вправе получить в налоговой инспекции по месту жительства, а также в инспекции МНС по Гродненской области.-0-