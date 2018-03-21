Около 46 тыс. энергосберегающих светильников установят в домах Минска в 2018 году

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 46 тыс. энергосберегающих светильников установят в жилых домах Минска в 2018 году, сообщил журналистам заместитель генерального директора ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Юрий Кукашук, передает корреспондент БЕЛТА.
В прошлом году в местах общего пользования жилого фонда заменено на энергоэффективные более 121 тыс. светильников. По оценке специалистов, такая мера позволяет снизить потребление электроэнергии на 20% и выше по сравнению с лампами накаливания.
"До конца года рассчитываем завершить эту работу", - пояснил Юрий Кукашук.
Замена светильников - одно из мероприятий программы по энергосбережению, реализуемой в системе жилищно-коммунального хозяйства столицы. Всего она включала 18 направлений. Устанавливались водонагреватели более современных моделей, проводилась модернизация систем автоматического регулирования тепловой энергии, утепление домов и др. На эти цели направлено более Br17,5 млн, получен экономический эффект в 7,2 тыс. т условного топлива.
В 2018 году планируется реализовать 15 энергосберегающих мероприятий на сумму более Br14,2 млн. Ожидаемая экономия топливно-энергетических ресурсов составит 6,5 тыс. т условного топлива.-0-
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