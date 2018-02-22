22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 50 скульптур из снега и льда украсят Минский зоопарк, сообщили БЕЛТА в администрации Заводского района Минска.

Конкурс "Зимний подарок любимому району" пройдет 24 февраля. В нем примут участие школьники и педагоги учреждений общего среднего и дополнительного образования, студенты и преподаватели профтехучилищ и ссузов, представители "Зеленстроя" и "Ремавтодора" Заводского района.

Представить свои работы на суд жюри могут и жители района, без ограничений по возрасту и роду деятельности. Организаторами мероприятия выступают администрация Заводского района, районные комитет ОО "БРСМ" и организация РОО "Белая Русь".

Минский зоопарк в этот день приглашает на праздник в честь пробуждения природы "Гуканне вясны". Участники гуляний будут призывать весну вместе с волочебниками, водить хороводы, веселиться под традиционную музыку, играть в народные игры и вместе символически сожгут чучело зимы, приветствуя начало новой жизни. Также гости смогут написать на игрушках-птичках свою мечту и оставить на дереве желаний.

На территории зоопарка в этот день развернется традиционная ярмарка, на которой будет действовать специальная валюта. Заработать ее можно, участвуя в конкурсах и играх.

Погрузиться в атмосферу праздника и исследовать традиции белорусского народа можно будет с 13.00.-0-