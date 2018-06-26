Около 500 малышей Брестской области получат в подарок распашонки-вышиванки

26 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском областном родильном доме сегодня состоялась акция "Падары немаўляці вышыванку", передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками акции стали 18 мам и их детей, родившихся накануне Дня Независимости. Представители Белорусского республиканского союза молодежи вручили малышам первые в их жизни подарки - распашонки, украшенные белорусским орнаментом. "В Бресте мы объединили два события. Решили поздравить детей, появившихся на свет в День молодежи. Ведь молодежь - будущее нашей страны. Всего в Брестской области в акции поучаствуют около 500 младенцев. Вышиванка является народным оберегом. Хочется пожелать, чтобы он сопровождал по жизни этих ребят", - отметил первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ Юрий Сегенюк.

Брестчанка Ольга Бруско 24 июня стала многодетной матерью. Вместе с супругом они воспитывали двух дочерей, теперь семья пополнилась сыном. "Муж у меня военнослужащий. Вместе выбирали ребенку имя и решили назвать его Мирослав. Сейчас в мире неспокойно, нам захотелось подарить сыну спокойное, миролюбивое имя", - сказала она.

Акция "Падары немаўляці вышыванку" пройдет во всех городах и районах Брестской области. Представители территориальных комитетов БРСМ посетят родильные дома, в торжественной обстановке вручат малышам подарки с белорусской символикой.

"Замечательная традиция. Где же, как не в роддоме, проводить такие акции, здесь начинается жизнь человека. Женщины благодарны за это внимание", - подчеркнул заместитель главного врача областного роддома Александр Приходько. Он добавил, что Брестская область сохраняет демографическое лидерство в республике (на третьем месте после Минска и Минской области). В январе-мае в регионе появились на свет 6273 ребенка. "Девочек немного меньше родилось, мальчиков больше", - подытожил Александр Приходько.-0-

Фото Александра Шульгича