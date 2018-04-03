Около 500 работ представлено на выставке детского творчества "Радзіма любая мая!" в Витебске

3 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Около 500 детских работ представлено на городской выставке декоративно-прикладного творчества "Радзіма любая мая!" в витебской ратуше, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном краеведческом музее.

В экспозиции индивидуальные и коллективные работы. Представлена керамика, ткачество, вытинанка, вышивка, вязание, фриволите, кинусайга, батик, бисероплетение, художественная обработка древесины и металла. На выставке можно будет увидеть работы из соломки (аппликация и инкрустация соломкой, соломоплетение), кожи, текстиля, соленого теста, а также изделия, выполненные в смешанной и авторской техниках.

Организаторы отметили, что выставка впечатляет не только многообразием используемых техник и материалов, но и высоким мастерством исполнения, оригинальностью идей, сочетанием традиционных приемов декоративно-прикладного искусства и современных тенденций.

Возраст юных авторов - от 6 до 18 лет. Это воспитанники 47 учреждений общего среднего образования, городского центра дополнительного образования детей и молодежи, центра детей и молодежи Витебского района и Витебской специализированной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушением слуха.

Учредитель выставки - отдел образования, спорта и туризма Витебского горисполкома. Организатор - Витебский городской центр дополнительного образования детей и молодежи.

Выставка откроется сегодня в 15.00 и продлится до 2 мая.-0-