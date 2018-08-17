Около 550 цветочных конструкций установят в Минске до конца года

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 550 малых архитектурных форм с цветами установят в Минске до конца года, сообщил сегодня на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территории столицы генеральный директор "Минскзеленстроя" Игорь Кушнеревич, передает корреспондент БЕЛТА.

На улицах города, а также в парках и скверах появятся габионы (оцинкованная сетка из проволоки, заполненная камнями) различных форм и вертикальные конструкции. Районные "Зеленстрои" закупят 386 малых архитектурных форм, еще более 130 предприятие разместит по проспектам Независимости, Победителей и Притыцкого.

Всего в текущем году озеленители высадили более 1,8 млн цветочной рассады. В осенний период город дополнительно украсят хризантемами.

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