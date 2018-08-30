Около 600 дополнительных мест создано в детсадах Бреста к новому учебному году

30 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В детских садах Бреста в преддверии нового учебного года создано около 600 дополнительных мест, сообщил сегодня журналистам начальник отдела по образованию горисполкома Анатолий Носков, передает корреспондент БЕЛТА.

Дополнительные места в дошкольных учреждениях города появились за счет перепрофилирования отдельных групп, увеличения наполняемости, приобретения новой мебели, мягкого инвентаря. По прогнозам, в текущем году количество воспитанников детских садов в Бресте достигнет 17,5 тыс, по сравнению с 2017-м их число увеличится более чем на 850 человек.

"Застраиваются новые микрорайоны, нужно продолжать работу по обеспечению шаговой доступности дошкольного образования. Вышли с ходатайством от имени Брестского горисполкома в облисполком, чтобы включить в областную инвестпрограмму на следующий период строительство садика в микрорайоне Вулька-3 по ул. Рябиновая. Сейчас готовится архитектурное задание на возведение жилого дома со встроенным детсадом не менее чем на 80 мест по ул. Колесника", - отметил Анатолий Носков. Также в заречной части города продолжается строительство учебно-педагогического комплекса "Школа - детский сад" на 471 место, из них 150 предусмотрены для дошкольников.

В Бресте сегодня состоялась торжественная церемония открытия яслей - детского сада. В трехэтажном здании созданы условия для пребывания и всестороннего развития 350 малышей. Гордостью нового учреждения образования являются около 20 кабинетов для творчества.-0-