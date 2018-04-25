Около 62 тыс. школьников Брестской области отдохнут летом в оздоровительных лагерях

25 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области на летних каникулах в оздоровительных лагерях отдохнут 61,8 тыс. детей, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела социальной и воспитательной работы облисполкома Алла Сенькевич.

В регионе уже началась подготовка к летней оздоровительной кампании. Часть средств, заработанных областью во время субботника, направят для приведения в порядок 21 стационарного лагеря. В них будет обновлена материальная база, где необходимо, проведен ремонт, благоустроена территория. Стационарные лагеря заработают в первой декаде июня. За четыре смены там смогут отдохнуть и набраться сил более 12,5 тыс. детей.

В целом возможность оздоровиться представится 61,8 тыс. юным жителям региона. Большинство ребят смогут посещать дневные лагеря, которых будет образовано более 700. В Брестской области будут действовать более 200 лагерей с круглосуточным пребыванием, в которых отдохнут 21,3 тыс. детей. В частности, в лагеря труда и отдыха планируется зачислить 2,6 тыс. юношей и девушек в возрасте от 14 до 18 лет.

"Уже подготовлены списки принимающих организаций, определены виды работ. В основном подростки будут заниматься благоустройством и озеленением, прополкой и поливом посевов, мелким ремонтом. В лагере труда и отдыха при Молотковичской вспомогательной школе-интернате ребятам предложат заняться пошивом постельного белья, производством мебели", - отметила Алла Сенькевич.

Кроме того, оздоровительная кампания предусматривает отдых за рубежом. Этим летом в Италию, Великобританию, Германию, Испанию отправятся более 600 учащихся Брестской области. Речь идет о детях из опекунских семей, воспитанниках учреждений интернатного типа, Кобринской детской деревни.-0-

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