Около 700 приверженцев ЗОЖ соберет фестиваль в Барановичах

12 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Областной открытый фестиваль здорового образа жизни "Время действовать!" пройдет 12-13 апреля на базе Барановичского государственного университета, сообщил корреспонденту БЕЛТА проректор по воспитательной работе вуза Павел Попко.

Мероприятие организовано по инициативе БарГУ совместно с главным управлением идеологической работы, культуры и по делам молодежи Брестского облисполкома. Участниками фестиваля станут около 700 человек - это студенты и учащиеся, представители педагогической, научной, медицинской общественности из Барановичей, Ивацевичей, Ляховичей, Березы. Цель форума - популяризация здорового образа жизни, выработка новых подходов в формировании у молодежи потребности в ЗОЖ.

В программе форума - открытые региональные первенства по армрестлингу, плаванию, стритболу, турниры по дартсу и настольному теннису, мастер-классы от ведущих спортсменов, волейбольный марафон, спортивная лотерея, акции и квесты. В рамках научно-методической площадки заслуженные спортивные и медицинские работники, практикующие педагоги и тренеры представят результаты научных исследований, обменяются опытом по улучшению профессиональной подготовки учащихся через приобщение к здоровому образу жизни.

"В нашем вузе этот фестиваль проводится не первый год. Просто мы уже выросли из университетской площадки и готовы на региональном уровне предложить свой опыт в качестве ресурсного центра воспитательных методик и технологий, организации учебного и внеучебного процесса в данном направлении", - отметил проректор.

Фестивальное движение в Барановичском государственном университете продолжится в мае, когда будет организован международный молодежный форум "Я говорю "Да!" мирному небу, здоровому образу жизни, содружеству культур". Ожидается, что в нем примут участие свыше 200 представителей разных вузов и стран.-0-