27 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 80 молодежных экипажей работают на жатве в Гомельской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь областного комитета БРСМ Игорь Завалей.

"Молодежь региона ежегодно является активным участником уборочной кампании. Так, в этом году на уборке хлеба трудятся около 80 молодежных тандемов", - отметил Игорь Завалей. Они вышли на хлебные нивы практически во всех районах области. К примеру, в Житковичском районе сформировано 14 молодежных экипажей, в Ельском - 9, в Буда-Кошелевском, Жлобинском и Добрушском - по 7.

Также полсотни молодых водителей заняты на отвозке зерна. Свой посильный вклад вносят при выполнении различных видов работ и свыше 500 бойцов из более чем 40 сельскохозяйственных отрядов. В частности, молодежь помогает на зернотоках: принимает привезенное с полей зерно, сортирует его и т.д. "Для многих юношей и девушек участие в уборочной кампании станет первой практикой в их трудовой биографии. Они на своем личном опыте смогут узнать цену выращенному хлебу и заработанному рублю", - считает Игорь Завалей.

Традиционно среди молодежных уборочных экипажей и молодых водителей, занятых на отвозке зерна, организованы соревнования. Лучшие труженики получат благодарности, подарки.-0-