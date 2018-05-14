Около Br20 млн направят в Брестской области на подготовку к отопительному сезону

14 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области на подготовку к отопительному периоду 2018-2019 годов планируется направить около Br20 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела котельного хозяйства и энергетики областного управления ЖКХ Сергей Ананьев.

"В регионе уже сформирована комплексная программа подготовки к следующему отопительному периоду. На эти цели планируется направить около Br20 млн, в том числе из областного бюджета будет выделено около Br6 млн. Предприятия ЖКХ также вложат собственные средства, будут привлечены кредитные ресурсы", - отметил Сергей Ананьев.

В частности, до начала отопительного периода коммунальникам нужно провести профилактический ремонт систем отопления почти 5,3 тыс. жилых домов, починить 79 тыс. кв.м кровель, утеплить 13 тыс. м погонных стыков стеновых панелей. Где необходимо, будет заменено остекление, установлены новые приборы учета теплоэнергии. Планируется переложить 92 км изношенных теплосетей. Кроме того, специалисты заменят 13 устаревших котлов на современные, еще семь капитально отремонтируют.

Параллельно в области продолжится работа по переводу котельных на местные виды топлива. Так, в барановичском микрорайоне Тексер будет введена в эксплуатацию котельная мощностью 6 МВт. Работы на объекте ведутся за счет займа Всемирного банка. Его кредитные ресурсы также будут привлечены для модернизации еще двух котельных: в Кобрине и Барановичах. Они будут введены в 2019 году.

"Согласно плану работы необходимо завершить до 20 сентября. Все теплоисточники региона должны получить паспорта готовности к осенне-зимнему сезону до 1 октября", - уточнил начальник отдела котельного хозяйства и энергетики.-0-