Около Br850 млн предлагается направить в Минске в 2019 году на инвестпрограмму

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем финансирования инвестиционной программы в Минске в 2019 году предлагается сохранить на уровне 2018 года - около Br850 млн, сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко, передает корреспондент БЕЛТА.

На строительство 3-ей линии метро потребуется около Br200-250 млн, на объекты, строящиеся по поручению главы государства, - свыше Br200 млн, на развитие инженерно -транспортной инфраструктуры - около Br210 млн.

"От заказчиков поступили предложения о включении в инвестиционную программу проектов на сумму Br1 млрд 330 млн. Просим поддержать сохранение объема средств бюджета не ниже уровня 2018 года - в объеме Br850 млн с учетом поправки на прогнозный индекс инфляционных процессов. Такой подход позволит максимально учесть наказы избирателей", - считает Дмитрий Гуриненко.

В текущем году в инвестпрограмму включено 500 объектов, из них 348 проектов предполагают выполнение строительных работ, 152 - проектирование. Получателями средств определены 41 организация- заказчик. Большинство проектов направлены на развитие инженерно-транспортной инфраструктуры, сфер здравоохранения, транспорта, физкультуры и спорта, благоустройство территорий. На социальные объекты предусмотрено около Br350 млн - более 45% средств.

За 9 месяцев освоено Br564 млн. До конца года планируется ввести в эксплуатацию детские ясли-сад на 230 мест №34 в микрорайоне Дружба-1, южную магистраль от 3-го городского транспортного кольца до ул. Денисовской, больницу паллиативного ухода "Хоспис" на пр. Партизанском,73А, реконструкцию трамвайных путей по ул. Первомайской и Ульяновской и специализированного здания для образования и воспитания по пр. Пушкина,42 под административно-хозяйственное.-0-