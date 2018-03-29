Оперативный центр трудоустройства молодежи появился в Минске

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативный центр по трудоустройству молодежи создан при Минском городском комитете БРСМ и работает по выявительному принципу: волонтеры сами находят безработных юношей и девушек и курируют их в поиске места работы. Подробнее о новшестве корреспонденту БЕЛТА рассказал первый секретарь столичного БРСМ Сергей Клишевич.

"Это новая для нас форма работы базируется на декрете №1 "О содействии занятости". Активисты организации через службы занятости Минска, соцсети, по мобильному выявляют молодых людей, которые не имеют рабочего места в силу разных причин. И предлагают им те варианты, которые аккумулируются в базе комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома и не только, - пояснил Сергей Клишевич. - По сути, за каждым волонтерам будет закреплено по 10-20 человек, которых они будут вести. Конечно, многие современные молодые люди сами справляются с поиском, но есть ведь и те, кого нужно подтолкнуть, чтобы не сидели на шее у родителей".

Оперативный центр расположен по адресу: ул. Киселева, 24, и молодые люди сами могут обращаться сюда за содействием в трудоустройстве либо на горячую линию за консультацией - ежедневно с 9.00 до 18.00 по телефонам: 8-017-284-85-54; +375-25-964-09-67.

Пока же первыми клиентами центра стали более 80 молодых минчан, которых для общения с потенциальными нанимателями сегодня пригласили на ярмарку вакансий. Ребята ознакомились с предложениями о трудоустройстве от ведущих предприятий столицы. Среди них - МАЗ, "Амкодор", "Камволь", Белгидромет, "БелМаркетКомпани", "Атлант", авиакомпания "Белавиа", Национальная библиотека Беларуси, Минский вагоноремонтный завод. Специалисты этих предприятий ответили на вопросы соискателей об условиях и оплате труда. Также молодым людям выдали письма-направления для собеседований.

Кроме того, на ярмарке вакансий презентовали новое мобильное приложение "Труд Крут!" - IT-разработку активистов БРСМ из Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Это совместный проект столичного БРСМ и комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. Благодаря такому сотрудничеству в перспективе база данных приложения будет обновляться одновременно с появлением новых вакансий в комитете.-0-