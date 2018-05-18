График отключения горячей воды в Минске в июне

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. График отключений горячей воды в Минске в июне опубликован на сайте Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Для подготовки тепловых сетей столицы к работе в осенне-зимний период в весной и летом проводятся их испытания и ремонт. Во время испытаний возможны повреждения теплопровода. При обнаружении течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта минчан просят сообщать диспетчеру УП "Минсккоммунтеплосеть" по телефону 267-88-88, диспетчеру филиала "Минские тепловые сети" по телефонам 298-27-27, 298-27-37, диспетчеру ЦДС РУП "Минскэнерго" по телефону 227-35-24 или в ближайшие ЖЭУ.

Время прекращения подачи горячей воды максимально сокращено и в случае успешных испытаний трубопроводов и отсутствия дефектов, требующих выполнения дополнительных ремонтно-восстановительных работ, не будет превышать 14 суток. Дополнительную информацию о конкретных сроках включения горячего водоснабжения можно получить в ЖЭУ районов.

Горячее водоснабжение в Минске начали отключать с 2 мая.

"Минсккоммунтеплосеть" информирует, что в период с 4 июня горячая вода будет отсутствовать у потребителей по улицам:

Грушевская, 83, 85, 87, 89;

Дзержинского пр., 93, 95, 97, 115, 119, 122, 125, 127, 129, 131;

Е.Гедройца, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20;

Есенина, 3 к.1, 2; 4, 6, 6 к.1, 2, 3, 4; 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

Каролинская, 1, 3, 6, 8, 8А; 10, 14;

Каролинский пр., 5;

Космонавтов, 3 к.1, 2, 3, 4, 5, 6; 5 к.1, 2; 5А; 7 к.1, 2; 9 к.1, 2; 11, 13 к.1, 2; 15 к.1, 2; 17, 19, 21, 23 к.1, 2, 3; 25, 27;

Н.Орды, 7, 9, 11, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47А; 51, 53, 55;

Некрошевича, 6, 8, 10, 12;

Разинская, 96;

Слободская, 151, 153, 155, 157, 159, 163, 167, 169, 173, 175, 177, 179;

Таллиннский пер., 7;

Чюрлениса, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 16, 22, 24, 26;

Я.Чечота, 2, 2А; 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44

В период с 6 июня у потребителей по улицам:

Бумажкова, 37А; 39;

Менделеева, 20, 22, 24, 30;

К.Чорного, 25;

Независимости пр., 91, 91 А, Б; 93, 93А;

Столетова, 2;

Фроликова, 2.

В период с 11 июня у потребителей по улицам:

Аладовых, 5, 7, 15, 17;

Гаруна, 1, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 8, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32;

Голубка, 10, 12;

Жиновича, 1, 4, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 22;

Игнатовского, 1, 2, 2А; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14;

Казимировская, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 21, 27, 29, 31, 33, 35, 37;

Каменногорская, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А; 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 47, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118;

Колесникова, 4А; 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37;

Кунцевщина, 2А; 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 20А; 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 48;

Лещинского, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31/1; 31/2; 31/3; 33/1; 33/2; 35, 37, 39, 39А; 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55;

Лидская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 24;

Лобанка, 4, 12, 14;

Лынькова, 35, 39, 43, 45, 47, 49, 65, 67, 71, 73, 79А; 83, 85/1; 85/2; 85/3; 85/4; 85/5; 87/1; 87/2; 95, 97, 99, 99В; 99/1; 99/2; 99/3; 99/5; 101/1; 101/2; 101/3; 105, 107, 109/1; 109/2; 111, 111А; 113, 115, 117, 123;

Люцинская, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17/1; 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33;

Масюковщина, 2А;

Матусевича, 50, 52, 53, 53А; 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59А; 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 66, 68, 68Б; 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 84, 86, 88, 90;

Налибокская, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 24А; 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 35А; 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46;

Неманская, 2, 3, 3А; 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 85;

Притыцкого, 66, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 105, 106, 106, 107, 108, 109, 109А; 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 150, 152, 158, 158А; 160, 160Б;

Скрипникова, 11А;

Чичурина, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 24.

В период с 12 июня у потребителей по улицам:

1-й Полиграфический пер., 4, 6, 6А;

Авиации, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21;

Барамзиной, 4, 6, 8, 9, 10, 10А; 12А; 12, 13, 16, 18, 20;

Бачило, 1, 2, 3, 4, 5, 7 к.2, 3; 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

Беды, 36, 38;

Белинского, 23;

Березогорская, 6, 7, 8;

Восточная, 41, 107, 107А;

Гризодубовой, 1, 3, 5, 7, 9;

Звездная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 37, 39, 41;

Киреева, 11, 13, 17, 21, 23, 25;

Кольцова, 12к2;

Крамского, 14;

Логойский тр., 19 к.2, 3, 4; 21 к.6; 25 к3;

Машиностроителей, 22, 24;

Пулихова, 43;

Ромашкина, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23;

Ротмистрова, 24, 26, 30, 32, 34, 36 к.1, 3, 4, 5; 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50Б; 52, 56, 58, 60, 60А; 62, 64, 66;

Селицкого, 65, 67А; 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107;

Славинского, 6, 8, 8А;

Шабаны, 11, 16;

Широкая, 10.

В период с 14 июня у потребителей по улицам:

3-й Брестский пер., 17/А;

Алибегова, 3, 5, 7;

Голубева, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, Б; 15, 16 к.1; 17;

Дзержинского пр., 71, 73А; 74, 76, 78, 79, 79А; 80, 81, 104;

Казинца, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27А;

Любимова пр., 4, 6, 8;

Московская, 1 /2; 5, 7, 7А, 9, 13, 15, 17;

просп. Газеты "Звязда", 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 31, 33;

просп. Газеты "Правда", 1, 3А; 3, 5, 7, 8А; 8, 9, 9А; 10, 11, 12, 14А; 14 к.2, 3; 16, 20, 22, 23, 26 к.2; 27, 30, 32, 33, 34, 38, 40, 40 к2; 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 к2; 58 к2; 60 к2; 62 к2;

Семашко, 5, 7, 9, 11, 13, 15А; 15, 17;

Толстого пер. 12;

Толстого, 6;

Черниговская, 46, 46А.

Филиал "Минские тепловые сети" "Минскэнерго" планирует поэтапное отключение горячего водоснабжения:

В период с 4 июня у потребителей по улицам:

Гедройца, 2, 6-14, 18, 20;

Дзержинского пр., 93-97, 115, 119, 125-131, 122;

Есенина, 3 к.1-2, 4, 6 к.1-4, 8-22;

Казинца, 52а;

Каролинская, 1, 3, 2, 6-10, 14, 8а (ПНС);

Каролинский пр-д, 5;

Космонавтов, 3 к.1-6, 5а, 5 к.1-2, 7 к.1-2, 9 к. 1-2, 11, 13 к.1-2, 15 к.1-2, 17-21, 23 к.1-3, 25, 27;

Некрашевича, 6-12;

Орды, 7-11, 15, 21-39, 43-47, 47а, 51-55;

Семашко, 17а;

Слободская, 151-159, 163-169, 173-179;

Чечота, 2-6, 2а, 16, 20, 26-32, 36, 40-44, 5-11, 21-25;

Чюрлениса, 3-7, 2а, 4-8, 12, 16, 22-26.

В период с 6 июня у потребителей по улицам:

Академическая, 3-13, 9а, 11а-б, 15 к.1-2, 17, 23-27, 6, 8, 12, 16, 20-30, 28 к.2;

Ботаническая, 16, 31;

Бровки, 1, 3 к.1-3, 5 к.1, 7-19, 7а, 11а, 19б, 27, 4-10, 4а, 8а, 12 к.1-3, 14, 16а, 18, 22, 24;

Бумажкова, 37а, 39;

Гикало, 1, 3, 7а, 9, 2а, 4-10;

Золотая Горка, 3, 5, 17, 4-10, 6а, 8б, 18 к.1-2, 20;

Инструментальный пер., 3, 5, 9-17, 11а, 4-8;

Калинина, 1-7, 2-16, 2а, 14а;

Козлова пер., 29;

Козлова, 5, 7;

Краснозвездная, 9;

Краснозвездный пер., 12, 12а, 14, 17;

Макаенка, 23;

Менделеева, 20-24, 30;

Мержинского, 1а, 3-13, 3а, 11а, 4-10, 6а;

Мулявина б-р, 3-7;

Независимости пр., 50-80, 58а, 58 к. 6, 72а, 74а-б, 76а-б, 78а, 80а, 84, 85/10, 85/11, 87-93, 87а, 91а-в, 93а;

Платонова, 22, 24, 28-40, 39-45, 49;

Смолячкова, 9, 16;

Столетова, 2;

Сурганова, 1 к.1-2, 3-17, 5а, 7а, 11 к. 2, 13а, 2, 2а, 2в, 2а к. 1, 4а, 6;

Толбухина, 1-5, 5а, 9-15, 9а, 2;

Фроликова, 2;

Чорного пер., 1-11, 5а, 4;

Чорного, 24-34, 24а, 25.

В период с 11 июня у потребителей по улицам:

Аладовых;

Гаруна, 1, 5, 13, 23, 25, 6-12, 16-32;

Голубка, 2, 10, 12, 3;

Жиновича, 1, 7-11, 15, 17, 21, 4, 6, 18-22;

Игнатовского;

Казимировская;

Каменногорская;

Колесникова;

Кунцевщина, 4-12, 18-32, 36-44, 48, 7-37;

Лещинского, 1-55;

Лидская;

Лобанка, 4, 14;

Лынькова, 35, 39, 43-49, 65, 67, 71, 73, 79а, 83-87 к.1-2, 95, 99, 99в, 99 к.1-3, 99 к. 5, 101 к.1-3, 105-117;

Люцинская, 3, 7-17, 21-33;

Матусевича, 35г, 53-69, 75-79, 50-72, 76, 78, 84-90;

Налибокская;

Неманская;

Притыцкого, 66, 70-152, 158, 160, 105-109;

Чичурина.

В период с 12 июня у потребителей по улицам:

Бачило;

Беды, 36-40, 45;

Белинского, 23, 54;

Восточная, 41, 107, 129-133, 165, 169, 181, 183, 168, 170, 178, 184-190;

Галло, 148;

Гамарника, 1-35, 2-30;

Зеленая, 1а;

Инженерная, 1, 17а, 23-27, 2, 12, 14, 22-28;

Калиновского, 1-15, 4а;

Кедышко, 49;

Кнорина, 50а;

Кольцова 4-й пер., 6, 51, 53;

Кольцова, 3, 5, 15а-25, 37, 37а, 39 к. 1-2, 49, 53 к.1-2, 4-38, 48, 50;

Крамского, 14;

Красная слобода, г.п. №1;

Кутузова, 18;

Литературная, 22;

Логойский тракт, 17, 17а, 19 к.1-2, 19 к.4, 21 к.1, 21 к.6, 21а, 21в-39, 20-34, 22а;

Лукьяновича, 10, 12;

Машиностроителей, 3-19, 5б, 7а, 9а, 25-29, 43, 24, 28, 30;

Мележа, 5 к.1-2;

Мирошниченко, 1-55, 4-18;

Олешева, 10-14;

Партизанский пр., 174, 150;

Полиграфическая, 2-6, 16, 18, 29, 31;

Полиграфический 1-й пер., 4, 6, 6а;

Полиграфический 4-й пер., 8-18;

Промышленная;

Промышленный пер., 7-11, 8, 10;

Ротмистрова;

Севастопольская, 2, 2а, 54, 56, 108;

Седых, 4-14а-в;

Селицкого;

Славинского, 4-12;

Социалистическая, 2;

Топографическая, 3-9, 7а, 13;

учреждение РЦОП "Стайки",

жилые дома №№ 81, 83, 82, 84;

Шабаны;

Широкая, 2-40а, 3, 3а, 29/15.

В период с 14 июня у потребителей по улицам:

Алибегова, 3-7;

Белорусская, 2-14, 15-41;

Берсона, 1-3, 14-16;

Бобруйская, 2-6, 3-27;

Брест-Литовский тупик, 13;

Брестская, 2, 18, 34, 40, 40б, 42, 75;

Брестский 3-й пер., 17а;

Брилевский тупик, 55;

Вокзальная, 9-23, 22-42;

Володарского, 1-9, 2-14;

Газеты "Звязда" пр., 3, 5, 9-23, 31,33;

Газеты "Правда" пр., 1-11, 3а, 9а, 11а-г, 15, 17, 25, 27, 8-14, 8а, 14а, 14 к. 2-3, 16, 20-24, 26 к. 2, 30-34, 38-54, 40 к. 2, 56 к. 2, 58 к. 2, 60 к. 2, 62 к. 2;

Гебелева, 6;

Голубева, 1-21, 4, 10-14, 14а-б, 16 к. 1, 24;

Городской вал, 1-11, 2-12;

Дзержинского пр., 1а-б, 69 к. 1-2, 71-81, 73а, 77а, 79а, 83 к. 1-11, 83 к. 15, 85, 87, 87б, 91, 74-84, 100, 104, 106;

Добромысленский пер., 3-5, 5а, 4;

Домашевский пер., 1а-11, 4-18;

Дрозда, 7, 14, 25а;

Западная, 7а, 15-19, 20;

Иерусалимская, 4, 9-11;

Интернациональная, 1-7, 2-20;

К.Либкнехта, 21, 54-70, 43а,

приборо-сервисный центр (блок В);

К.Цеткин, 4, 16-20, 49-51;

Казинца, 2-8, 4а, 6а, 8а, 12, 24, 24а, 32, 3, 5, 7а, 11-23, 13а, 17а, 19 к. 2, 21 к. 2-4, 25а, 27а;

Кальварийская, 7-17а;

Кижеватова, 8, 10;

Кирова, 1-5, 2, 4;

Коллекторная, 3, 3а;

Комсомольская, 6-30;

Кооперативный пер., 6, 12;

Корженевского, 1а;

Короля, 34-38, 45-73;

Куприянова, 4-6;

Ленинградская, 1-7, 2-20;

Линейный пер., 3;

Любимова пр., 4-8;

Михайловский пер., 4;

Молочный пер., 4;

Московская, 1-17, 2-22;

Мясникова, 3-39, 26-44а, 72-78;

Независимости пр., 2-8, 3-17;

Немига, 5, 36-40;

подземные переходы №№ 2, 3 по пр. Независимости;

Привокзальная пл., 3-7;

Рабкоровская, 2-28, 13-25;

Революционная, 9-17, 18-32;

Свердлова, 2-4, 22-36, 9-23;

Семашко, 3-17, 15а, 17а, 25а, 33, 6, 8 к. 1-8, 10-14, 10а;

Советская, 2-18, 7-19;

станция метро "Площадь Ленина";

Стекольный пер., 3-5;

Суражская, 10;

Толстого, 2-32;

Ульяновская, 23-41, 30-34;

Фабрициуса, 1-13, 8-36;

Черниговская, 46, 46а.