Ордена Матери вручены 19 жительницам Гомельской области

12 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ордена Матери вручены сегодня 19 жительницам Гомельской области на торжественном приеме к Дню матери, передает корреспондент БЕЛТА.

Награды женщинам, родившим и воспитавшим пятерых и более детей, вручил заместитель председателя облисполкома Владимир Привалов. "Быть матерью - это не только великое счастье, но и большая ответственность, нелегкий труд. Быть многодетной матерью - высокий нравственный подвиг", - сказал он. На территории области сегодня более 16 тыс. таких женщин, около 1,5 тыс. из них воспитывают пять и более детей. Они удостоены ордена Матери. "Эта почетная награда имеет особую ценность, особое человеческое измерение. Она отмечает заслуги и вклад женщины в возрождение лучших исторических устоев нашей страны, символизирует высокое государственное и общественное признание материнства", - подчеркнул заместитель председателя.

Для получения ордена Матери на сцену вышли представительницы разных районов области. К примеру, семерых детей воспитывает жительница Калинковичского района Анна Петрушенко. Из Октябрьского района орден Матери вручили сразу пятерым жительницам: Людмиле Барбутько, Оксане Ткачик, Ирине Тукач, Людмиле Деменковец, Наталье Плащевой.

Всего на приеме теплые поздравления принимали 40 матерей. Среди них - передовики производства, бизнес-леди, специалисты в различных отраслях, руководители, активисты общественных объединений. Обращаясь к виновницам события, Владимир Привалов отметил, что социальная защита семьи является в нашей стране важным приоритетом государственной политики, а вопросы охраны материнства и детства, улучшения демографической ситуации, повышения статуса образцовой семьи находятся постоянно в поле зрения органов власти.

Слова признательности и благодарности прозвучали на приеме также от заместителя председателя областного Совета депутатов Олега Иванцова, заместителя председателя областной организации ОО "Белорусский союз женщин" Ольги Кошевенко. Сами матери смогли узнать больше друг о друге, пообщаться, поделиться опытом воспитания детей и насладиться номерами, подготовленными творческими коллективами и исполнителями.-0-