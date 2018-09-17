17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации ЖКХ закупят к зимнему сезону 6,6 тыс.т песко-соляных смесей, сообщил на оперативном совещании в Мингорисполкоме генеральный директор ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Юрий Кукашук, передает корреспондент БЕЛТА.

Уже заготовлено 185 т смесей. Парк снегоуборочной техники предприятий насчитывает 53 единицы, заключено 186 договоров на оказание услуг по расчистке территорий сторонними организациями. "Этого достаточно для того, чтобы качественно производить уборку снега", - добавил Юрий Кукашук.

Также реализуются другие мероприятия по подготовке к осенне-зимнему сезону. В полном объеме выполнен профилактический ремонт систем отопления, их опрессовка, приведены в порядок около 8,5 тыс. тепловых пунктов, получены все паспорта готовности на объекты жилфонда. Продолжается работа по ремонту стыков, кровель, водоотводящих сетей, поверке приборов учета. Проводится мониторинг жилищного фонда на наличие двойного остекления мест общего пользования.

Подготовка к отопительному сезону в Беларуси должна завершиться до 1 октября. Организационно-технические мероприятия направлены на обеспечение надежного тепло- и энергоснабжения потребителей. Определены задания по замене и строительству тепловых сетей, объемы создаваемых к началу отопительного сезона запасов топочного мазута и древесного топлива (сырья) для организаций ЖКХ.-0-