Оршанский "Легмаш" до 2021 года планирует передать городу около 8 га площадей

20 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Завод "Легмаш" (Орша) до 2021 года намерен передать в коммунальную собственность около 8 га неэффективно используемых площадей, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Сергей Колос.

На предприятии разработана программа мероприятий по снижению затрат, один из пунктов которой связан с эффективным использованием производственных площадей завода. С этой целью принято решение снести все аварийные здания и сооружения, а неиспользуемые ввести в хозяйственный оборот путем продажи с аукциона. Освобожденные земельные участки, а это почти 8 га, поэтапно на протяжении 2018-2020 годов будут передаваться в коммунальную собственность города.

В результате предприятие ежегодно сможет экономить около Br207 тыс., затрачиваемых на уплату налогов (земельного и на недвижимость), амортизацию и содержание неэффективно используемых строений. Высвобожденные средства планируется вложить в развитие перспективных направлений производства.

Завод "Легмаш" входит в состав холдинга "Белорусская металлургическая компания", специализируется на производстве водоохлаждаемых элементов, металлоконструкций, деталей и оборудования для металлургии. Также выпускает стальное и чугунное литье. За январь-март 2018 года рентабельность продаж предприятия составила 5,2%. Численность работающих - 532 человека.-0-