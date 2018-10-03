Останки двух красноармейцев обнаружены в Могилевском районе

3 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Во время поисковых работ в Могилевском районе сегодня обнаружены останки двух красноармейцев, погибших при обороне Могилева в июле 1941 года. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель Могилевского поискового клуба "Виккру" Николай Борисенко.

Бойцы 52-го отдельного поискового специализированного батальона Министерства обороны вместе с могилевскими поисковиками нашли останки воинов рядом с шоссе Могилев-Гомель возле деревни Сидоровичи. "Нам повезло, мы нашли и медальоны красноармейцев. Один из них идеально сохранился, и нам удалось установить личность одного из погибших. Это разведчик Иван Васильевич Рубан, уроженец Черниговской области (Украина) Новгород-Северского района д. Печенюги", - рассказал руководитель клуба.

Второй медальон из-за его плохого состояния открывать не стали. Он направлен на экспертизу. Большая вероятность того, что имя и этого воина удастся установить. В неизвестных захоронениях сохранилась и полная экипировка красноармейцев того времени: противогазы, каски, подсумки с патронами, фляги. "Предположительно, это воины 747-го стрелкового полка 172-й дивизии, а погибли они, скорее всего, с 10 по 13 июля при обороне дальних подступов к Могилеву. На этом же месте во время поисковой экспедиции три года назад нами были найдены останки еще трех красноармейцев, имена двух из них удалось установить", - отметил Николай Борисенко.

Он также сообщил, что 2 октября в частном секторе по улице Первомайской, 100 в Могилеве поисковиками были подняты останки еще одного красноармейца. Его похоронили местные жители, а затем ухаживали за захоронением. Найдены фрагменты плащ-палатки, солдатского ремня и пятикопеечная монета, датированная 1940 годом. "Мы предполагаем, что этот красноармеец погиб 27 июня 1944 года при штурме железнодорожного вокзала, а значит, воевал он в составе 878-го стрелкового полка 290-й дивизии, освобождавшей Могилев", - высказал предположение поисковик.

Останки воинов перезахоронят в братских могилах, а найденные военные артефакты передадут в музей.

"Теперь наша задача - установить имена двух неизвестных воинов. А затем, если повезет, отыскать и родственников, чтобы смогли приехать и отдать дань памяти не вернувшимся с войны героям", - сказал Николай Борисенко.-0-