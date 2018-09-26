Отделение дневного пребывания для помощи семьям в уходе за пожилыми откроют в Минске

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отделение дневного пребывания для пожилых граждан, которые страдают деменцией, появится во Фрунзенском районе Минска, сообщила сегодня журналистам председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович на пресс-конференции "Как отметят День пожилых в столице: мероприятия и акции, приуроченные к празднику", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Жанны Романович, в столице расширяется круг социальных услуг, которые позволяют человеку дольше жить в привычных домашних условиях. "Если раньше открывали отделения дневного пребывания, где люди могли заниматься клубной и кружковой деятельностью, то теперь отделения предназначены и для оказания помощи семьям в уходе за пожилыми", - рассказала Жанна Романович.

Всего в Минске более 17 тыс. пожилых граждан одиноки, более 33 тыс. человек относятся к категории одиноко проживающих. В отделениях социальной помощи на дому обслуживаются более 3,3 тыс. минчан нетрудоспособного возраста, услуги сиделки предоставлены 220 горожанам. Реализуется проект "Социальное такси", автопарк социальной службы насчитывает 19 автомобилей. Чаще всего ими пользуются для поездок в медицинские учреждения, объекты обслуживания, административные учреждения.

В стационарных учреждениях востребована услуга "Социальная передышка". Жители также могут заключать договоры пожизненного содержания с иждивением (рента). Социальными услугами на таких условиях в городе уже пользуются 22 человека, в том числе семейные пары. Большинство получают помощь на дому.-0-