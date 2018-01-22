Отделение гемодиализа планируется открыть весной в Дрогичине

22 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Отделение гемодиализа планируется открыть весной текущего года в Дрогичинской центральной районной больнице (Брестская область), сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач учреждения здравоохранения Александр Протасевич.

Отделение разместится на пятом этаже больницы. В отведенных под эти нужды помещениях уже начат ремонт. На выполнение строительных работ и закупку мебели из районного бюджета направлено свыше Br120 тыс. Помимо этого, планируется провести замену устаревших лифтов. За счет республиканского бюджета будут закуплены аппараты экстракорпорального гемодиализа. Ожидается, что оборудование доставят в Дрогичинскую ЦРБ весной. После этого отделение искусственной почки будет полностью готово к обслуживанию пациентов.

В настоящее время в гемодиализе нуждаются более 10 жителей Дрогичинского района. "Сейчас необходимую помощь они получают в Пинске, куда ездят через день. Для этого мы централизованно предоставляем транспорт. Как правило, это тяжелобольные люди, им трудно перенести дорогу длиной в 200 км. С открытием нового отделения качество и доступность медицинской помощи для таких пациентов существенно улучшится", - отметил Александр Протасевич. - Также в Дрогичине гемодиализ будет проводиться для нуждающихся в этой процедуре жителей Ивановского района".

По информации управления здравоохранения Брестского облисполкома, сейчас в области отделения искусственной почки действуют в медицинских учреждениях Бреста, Барановичей, Пинска, Ивацевичей, Березы, Кобрина, Лунинца.-0-